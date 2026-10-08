Y Dược phẩm Vimedimex (VMD) sắp chi gần 31 tỷ đồng tiền trả cổ tức trong khi cổ phiếu đang bị hạn chế giao dịch

Chốt ngày trả cổ tức tỷ lệ 20%

CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (mã ck: VMD) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày 26/10/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức. Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng.

Với hơn 15,44 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vimedimex dự kiến chi gần 30,9 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 9/11/2026. Nguồn tiền được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế còn lại theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Cổ phiếu VMD đang bị hạn chế giao dịch

Kế hoạch chi trả cổ tức được Vimedimex công bố trong bối cảnh cổ phiếu VMD đang chịu nhiều biện pháp theo dõi trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, cổ phiếu VMD được chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 16/9/2026 theo Quyết định số 702/QĐ-SGDHCM ngày 9/9/2026 của Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM. Nguyên nhân là tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi cổ phiếu đã được đưa vào diện kiểm soát.

Bên cạnh đó, VMD đang được theo dõi ở diện cảnh báo theo Quyết định số 327/QĐ-SGDHCM ngày 17/4/2026 của Tổng Giám đốc Sở GDCK TP.HCM, do tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất soát xét năm 2025.

Cổ phiếu này cũng thuộc diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 937/QĐ-SGDHCM ngày 16/10/2025 do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán kể từ ngày có quyết định hạn chế giao dịch.

Vimedimex báo cáo tiến độ khắc phục vi phạm

Vào ngày 8/9/2026, Vimedimex đã có văn bản gửi HoSE để giải trình, báo cáo tiến độ khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát.

Doanh nghiệp cho biết trước đó đã nhận được một số quyết định của HoSE liên quan đến tình trạng cổ phiếu, gồm quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo, chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát và nhắc nhở chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2026.

Theo Vimedimex, đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026, doanh nghiệp đã hoàn tất việc nộp và công bố thông tin. Đáng chú ý, báo cáo tài chính bán niên 2026 nhận được ý kiến chấp nhận toàn phần từ đơn vị kiểm toán độc lập. Công ty cũng cho biết đã hoàn thành việc lập Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2026 và Báo cáo Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng năm 2026 theo đúng mẫu quy định.

Vimedimex cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin đối với các báo cáo này trước ngày 10/9/2026. Về việc bổ sung công bố thông tin đối với những nội dung còn thiếu, Vimedimex cho biết đã tiến hành rà soát toàn bộ lịch trình nghĩa vụ công bố thông tin năm 2026 theo quy định. Doanh nghiệp cam kết sẽ công bố các nội dung còn thiếu trong thời gian sớm nhất.

Vimedimex có tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu Y tế, được thành lập năm 1984. Năm 2026, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần. Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty bao gồm phân phối dược phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm, đi kèm với dịch vụ cho thuê cao ốc văn phòng và hệ thống kho bãi.