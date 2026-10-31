Xuyên thủng mốc 4.000 USD, vàng thế giới tạo đáy mới

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ hệ thống GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật của chuyên trang FXEmpire, FXStreet, giá vàng giao ngay đang được định vị ở mốc 3.875 USD/ounce, ghi nhận mức sụt giảm hơn 3,3% trong phiên.

Kim loại quý chính thức xuyên thủng sàn hỗ trợ kỹ thuật quan trọng 3.886 USD/ounce (và mốc tâm lý 3.900 USD), xác lập mức đáy mới của năm.

Động lực xả hàng gắt gao xuất phát từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Kết quả kinh doanh thất vọng từ các tập đoàn công nghệ cùng mối lo chi phí đầu tư khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) đã buộc nhiều nhà đầu tư tổ chức phải chốt lời và giải thể vị thế vàng để bổ sung thanh khoản cho các khoản đòn bẩy.

Tình trạng này cộng hưởng với phát biểu diều hâu từ các quan chức FED, khi Chủ tịch FED Dallas Lorie Logan ủng hộ thêm 2 đợt tăng lãi suất và Chủ tịch FED St. Louis Alberto Musalem cảnh báo chính sách tiền tệ vẫn quá nới lỏng, đã đẩy mạnh áp lực thắt chặt, dù tăng trưởng GDP quý III của Mỹ đạt 3,4% và lạm phát PCE lõi neo ở mốc 3,1%.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật, chuyên gia Bruce Powers từ FXEmpire đánh giá việc phá vỡ chốt chặn 3.886 USD đã xác nhận sự tiếp diễn của mô hình kênh giá giảm (falling channel). Với chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) đi sâu vào vùng quá bán, đà rơi kỹ thuật đang mở đường hướng tới mục tiêu đo lường tiếp theo tại 3.789 USD/ounce.

Nếu áp lực xả hàng không dừng lại, giá vàng có nguy cơ thoái lui về dải đệm Fibonacci 3.650-3.706 USD và xa hơn là mức đáy sóng cũ tháng 4-2025 tại mốc 3.500 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, các nhịp phục hồi ngắn hạn sẽ đối mặt với dải kháng cự gắt gao tại 3.942 USD, 4.000 USD và đường trung bình động 20 ngày quanh 4.098 USD/ounce.

Sức ép xả hàng lan rộng sang toàn bộ nhóm kim loại quý liên thông. Giá bạc giao ngay lao dốc gần 6% về mốc 48,97 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) vọt qua ngưỡng 79 USD. Bạc đã đứt gãy dải hỗ trợ 51-52 USD và đang kiểm thử dải hỗ trợ tiếp theo tại 47-48 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay giảm 3,73% xuống mốc 1.412,89 USD/ounce, chịu tác động tiêu cực từ đà sụt giảm 2,5% của thị trường palladium, kiểm thử chốt chặn 1.410 USD trước khi hướng về dải hỗ trợ 1.350-1.370 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định, loạt báo cáo thị trường lao động Mỹ công bố tuần tới (bao gồm chỉ số ISM PMI và báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp NFP) sẽ là các biến số định đoạt liệu dải 3.789 USD có đủ sức nâng đỡ vàng hay đẩy kim loại quý trượt sâu hơn về các dải đáy dài hạn.