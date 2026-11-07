Xuyên tạc về dự án nhà máy xử lý rác, người phụ nữ bị phạt 12,5 triệu đồng

Chị L.T.L bị xử phạt hành chính số tiền 12,5 triệu đồng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngày 7/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.T.L (SN 1988, trú tại xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của L.T.L đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến chủ trương triển khai Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và uy tín của chính quyền địa phương.

Cơ quan Công an sau đó tiến hành xác minh, mời L.T.L đến làm việc. Tại đây, sau khi được cán bộ chuyên trách tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật, người phụ nữ này đã nhận thức hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ các bài viết và cam kết chấp hành nghiêm quy định khi tham gia mạng xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan chức năng quyết định xử phạt L.T.L số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức", theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ. Đồng thời, người vi phạm phải khắc phục hoàn toàn thông tin sai lệch do hành vi vi phạm gây ra.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. Các hành vi phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.