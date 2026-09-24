Xuyên tạc chính quyền trên Facebook, bị cáo Thạch Chanh Tra lãnh 3 năm 6 tháng tù

Ngày 24/9, TAND khu vực 13 (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Chanh Tra (54 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Thạch Chanh Tra tại phiên tòa xét xử. Ảnh CAVL

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến thời điểm bị bắt, bị cáo Tra đã sử dụng tài khoản Facebook tên "Thạch Chanh Tra" phát trực tiếp, công khai một video; tham gia hội luận trực tuyến một video; chia sẻ, đăng tải công khai năm video và hai bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương.

Mặc dù được cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở, giáo dục, tuy nhiên bị cáo không có sự chuyển biến tích cực và ngày càng tỏ thái độ cực đoan, thách thức cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Cơ quan tố tụng nhận định, bị cáo đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian dài. Các bài đăng tiêu cực của bị cáo thu hút nhiều lượt xem, tương tác trên mạng xã hội; gây dư luận xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân và hạ thấp uy tín của cơ quan Nhà nước cùng những người thi hành pháp luật.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.