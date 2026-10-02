Xuyên suốt chặng đường 65 năm - một sứ mệnh

Đại tướng Lương Tam Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng, 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy, mưu trí, dũng cảm

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy, mưu trí, dũng cảm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những nỗ lực của toàn lực lượng, Bộ trưởng Công an cho biết: Với mục tiêu lớn nhất là bảo đảm an ninh, an toàn của người dân, góp phần giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, trước mỗi tình thế nguy nan của người dân, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đều không quản gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh sức khỏe, kể cả tính mạng để giúp dân, cứu dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dự gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 25 năm Ngày toàn dân Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Những năm gần đây, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tích cực tham gia cứu nạn, cứu hộ quốc tế, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân và bạn bè quốc tế đồng tình, ủng hộ, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong công tác, chiến đấu, hàng chục đồng chí đã hy sinh, nhiều cán bộ, chiến sĩ bị thương, sáng ngời phẩm chất Người Công an cách mệnh "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Để hoàn thành trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng yêu cầu lực lượng có các giải pháp cụ thể nâng tầm toàn diện các mặt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo hướng nhanh hơn, chủ động hơn, bao trùm hơn, hiện đại hơn, hiệu quả cao hơn, kiềm chế, kéo giảm tối đa, tiến tới xây dựng xã hội không tai nạn; đủ năng lực sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ.

Tạo đột phá trong tham gia cứu nạn, cứu hộ quốc tế, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại an ninh, trật tự tầm cao mới, coi đóng góp cho hòa bình, ổn định của thế giới là trách nhiệm.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định của pháp luật theo hướng quản lý rủi ro, phân định đúng trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng và cơ quan quản lý. Tăng cường hậu kiểm thực chất, dựa trên dữ liệu, xử lý nghiêm hành vi gian dối và vi phạm trực tiếp đe dọa an toàn.

Phát huy vai trò của Công an cấp xã, lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành theo phương châm “4 tại chỗ”. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trên các không gian (mạng, thực địa), bảo đảm dễ nhớ, dễ làm, đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng, không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng.

Tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, đề xuất giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện có thể gây mất an toàn cháy nổ; kiên quyết xử lý nghiêm minh, triệt để các vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu phải xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là một trong những lực lượng đi đầu trong phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”. Trước hết là hiện đại về con người theo phương châm “người trước súng sau”;

Nâng cao năng lực nhận diện sớm hơn nguy cơ, quyết định nhanh hơn, chỉ huy thống nhất hơn, phối hợp hiệu quả hơn và bảo vệ tốt hơn tính mạng nhân dân cũng như an toàn của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Sứ mệnh tạo dựng cuộc sống an toàn, bình yên

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết: Xuyên suốt chặng đường 65 năm là một sứ mệnh nhất quán: bảo vệ con người trước hiểm nguy, giữ gìn tài sản của Nhà nước và nhân dân, góp phần tạo dựng cuộc sống an toàn và bình yên. Sứ mệnh đó đã tôi luyện bản lĩnh và trở thành lẽ sống của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thiếu tướng Dương Đức Hải đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Trong những năm gần đây, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nhận diện nguy cơ, hướng dẫn khắc phục những sơ hở, thiếu sót, nâng cao hiệu quả phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Từ thực tiễn công tác, nhiều bất cập, vướng mắc được phát hiện, tham mưu giải quyết, góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức quản lý được đẩy mạnh, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Những kết quả đó góp phần ngăn chặn, hạn chế thiệt hại, bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để các nguồn lực được khai thác, sử dụng an toàn và hiệu quả. Bảo đảm an toàn cho phát triển cũng chính là bảo vệ thành quả lao động, gìn giữ sinh kế và củng cố niềm tin của nhân dân.

Cùng với công tác phòng ngừa, năng lực và phẩm chất của người chiến sĩ được khẳng định trên những hiện trường cháy, nổ, sự cố, thiên tai, bằng hành động quả cảm, mưu trí và tinh thần tận tụy. Hàng vạn người đã được cứu sống, hướng dẫn thoát nạn; nhiều cơ sở sản xuất, công trình và tài sản được bảo vệ.

Mỗi người được cứu sống là một gia đình được đoàn tụ; mỗi nguồn lực được giữ gìn là thêm điều kiện để cuộc sống được khôi phục, đất nước tiếp tục phát triển.

Chính trên những hiện trường khắc nghiệt ấy, lời hứa với nhân dân được thực hiện bằng hành động và kết quả cụ thể.

Năng lực ấy tiếp tục được khẳng định trong các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và Venezuela. Những nỗ lực tại các vùng thảm họa đã lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn; thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dự gặp mặt. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh: Truyền thống 65 năm và tâm huyết của các thế hệ đi trước là điểm tựa để cán bộ, chiến sĩ hôm nay giữ vững bản lĩnh, không ngừng học hỏi, đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải hành động bằng lòng dũng cảm, tri thức và kỷ luật, đặt tính mạng, sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Giữ gìn truyền thống bằng hành động, làm vẻ vang truyền thống bằng những cống hiến mới là trách nhiệm của thế hệ hôm nay trên chặng đường xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030.

Tại gặp mặt, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.