Xuyên màn khói, diễn tập chữa cháy tại cảng ICD Mỹ Đình

Sáng 3/10, tại cảng ICD Mỹ Đình, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) phối hợp với UBND phường Cầu Giấy và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2026).

Khói và lửa giả định tại khu vực kho tài liệu. Ảnh: Tuấn Anh

Cảng ICD Mỹ Đình có diện tích khoảng 47.000m², gồm hệ thống kho bãi, khu làm việc, nơi tập kết hàng hóa và trạm sạc xe điện. Đây là khu vực tập trung nhiều hàng hóa, phương tiện và người lao động, đòi hỏi công tác phòng ngừa, ứng phó cháy, nổ phải được duy trì thường xuyên.

Buổi thực tập có sự tham gia của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2, khu vực số 16, lực lượng PCCC cơ sở và các đơn vị phối hợp, nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy, nổ phức tạp, thực hành cứu người và phối hợp tác chiến.

Theo kịch bản thực tập, khi phát hiện sự cố, các lực lượng nhanh chóng triển khai phương án ứng phó, tổ chức thoát nạn, di chuyển tài sản và huy động phương tiện chữa cháy tiếp cận khu vực giả định xảy ra cháy. Những làn khói dày đặc tạo nên tình huống thực hành đòi hỏi khả năng quan sát, xử lý nhanh và phối hợp chặt chẽ.

Di chuyển hàng hóa qua khu vực có khói. Ảnh: Tuấn Anh

Lực lượng tham gia di chuyển các thùng hàng ra vị trí an toàn. Ảnh: Tuấn Anh

Những mũi chữa cháy xuyên màn khói

Giữa màn khói bao phủ khu vực kho bãi, các xe chữa cháy tiếp cận hiện trường. Những chiến sĩ nhanh chóng triển khai trang thiết bị, tổ chức đội hình phun nước theo phương án. Từng thao tác, từ kết nối vòi chữa cháy đến vận hành lăng phun, đều đòi hỏi sự chính xác và phối hợp nhịp nhàng.

Xe chữa cháy triển khai trong màn khói dày đặc tại khu vực kho bãi. Ảnh: Tuấn Anh

Lực lực PCCC cơ sở tại hiện trường. Ảnh: Tuấn Anh

Chuẩn bị vòi chữa cháy từ khoang thiết bị chuyên dụng. Ảnh: Tuấn Anh

Chiến sĩ mang thiết bị bảo hộ di chuyển nhanh giữa màn khói dày đặc. Ảnh: Tuấn Anh

Các chiến sĩ trong trang phục bảo hộ triển khai lăng phun nước. Ảnh: Tuấn Anh

Phối hợp cứu người trong tình huống khẩn cấp

Song song với công tác chữa cháy, lực lượng cứu nạn, cứu hộ triển khai phương án đưa người bị nạn giả định ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các thành viên phối hợp khiêng cáng, đưa người bị nạn đến xe cứu thương để thực hành các bước tiếp nhận, vận chuyển.

Qua những tình huống sát thực tế, buổi thực tập góp phần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng xử lý sự cố của các lực lượng, đồng thời củng cố phương châm "4 tại chỗ" trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng cứu nạn phối hợp đưa người bị nạn giả định ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Tuấn Anh

Người bị nạn giả định được đưa lên xe cứu thương trong bài thực tập. Ảnh: Tuấn Anh