Xuyên đêm vượt biển cấp cứu sản phụ vỡ ối trên đảo Bản Sen

Ngày 17/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai cấp cứu cho sản phụ 26 tuổi bị vỡ ối, trên đảo Bản Sen.

Ê-kíp y tế đã tiếp cận đảo Bản Sen, kịp thời đón và đưa sản phụ về bệnh viện. Ảnh: BVCC

Đêm 15/10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn tiếp nhận thông tin từ Điểm trạm Y tế Bản Sen về trường hợp sản phụ Đinh Phạm Thùy Dung mang thai 36 tuần, vỡ ối, có dấu hiệu chuyển dạ sinh con lần đầu.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn khẩn trương bố trí ê-kíp cấp cứu, triển khai phương án di chuyển bằng đường biển trong đêm để tiếp cận, đưa sản phụ vào đất liền điều trị.

Do thời điểm cấp cứu diễn ra vào ban đêm, việc di chuyển trên biển gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các nhân viên y tế phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho sản phụ trong suốt quá trình vận chuyển.

Nhờ kinh nghiệm thực tế và công tác tập huấn cấp cứu ngoại viện thường xuyên, ê-kíp y tế tiếp cận đảo Bản Sen, kịp thời đón và đưa sản phụ về bệnh viện.

Khoảng 0h ngày 16/10, sản phụ được vận chuyển an toàn đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Kết quả siêu âm ghi nhận sản phụ mang thai 36 tuần, có tình trạng cạn ối và đang chuyển dạ. Trước diễn biến này, các bác sĩ quyết định chỉ định phẫu thuật lấy thai nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Các bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: BVCC

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng của các bác sĩ, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Một bé gái nặng 2,5kg chào đời, khóc to. Sau phẫu thuật, sức khỏe của hai mẹ con ổn định, tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa.

Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn, với đặc thù địa bàn có nhiều xã đảo, công tác cấp cứu ngoại viện, đặc biệt là vận chuyển người bệnh từ các đảo về đất liền, luôn được đơn vị chú trọng.

Bệnh viện thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện kỹ năng xử trí các tình huống cấp cứu và chủ động xây dựng phương án vận chuyển người bệnh bằng đường biển.

Việc kịp thời tiếp cận, vận chuyển và phẫu thuật cấp cứu thành công cho sản phụ trên đảo Bản Sen tiếp tục cho thấy vai trò của công tác cấp cứu ngoại viện, góp phần bảo đảm người dân vùng biển, đảo được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn.