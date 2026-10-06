Xuyên đêm tuần tra, CSGT xử lý xe quá tải trên đường phố Thủ đô

Phóng viên CAND theo xe một tổ công tác của Đội CSGT số 6 lên đường tuần tra, xử lý xe quá tải.

Thượng tá Phạm Văn Chiến (Đội trưởng Đội CSGT số 6) cho biết, vi phạm chở quá khổ, quá tải lưu thông trên đường luôn tiềm ẩn nhiều hệ lụy khó lường, đặc biệt là nguy cơ gây tai nạn giao thông. Hầu hết các tài xế cũng như chủ phương tiện đều biết rõ việc chở quá tải là vi phạm. Trong thời gian qua, do lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý mạnh nên tình trạng trên giảm nhiều tuy nhiên vẫn có một số chủ xe có tâm lý cho rằng lực lượng chức năng chỉ xử lý điểm vài ngày hay chỉ xử lý vào ban ngày nên cố tình chở quá khổ, quá tải vào ban đêm, liên tục thay đổi cung đường vận chuyển để trốn tránh CSGT.

Trong ca tuần tra tối 5/10 rạng sáng 6/10, các tổ liên tục di chuyển thay đổi địa điểm tuần tra từ Quốc lộ 32 sang Phạm Hùng, Bạch Thành Phong, Lê Giản rồi lại ngược về Văn Tiến Dũng.

Chiếc Howo chở quá tải bị tổ CSGT phát hiện.

Khoảng 23h, tổ tuần tra phát hiện một chiếc Howo chở cát đang lưu thông nhanh trên tuyến Phạm Hùng nên đã nhanh chóng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra hồ sơ phương tiện và thực hiện cân tải trọng, tổ công tác xác định chiếc Howo này quá tải trọng theo thiết kế từ 10% đến 30%.

Quá trình làm việc, nam tài xế cho biết, gia đình đang xây nhà thờ họ ở quê nên cần rất nhiều nguyên vật liệu. Để tiết kiệm chi phí, người này đã mượn xe tải của bạn bè và tự mình đi mua cát cùng nhiều nguyên vật liệu khác để chở về công trình của gia đình. Quá trình lấy cát tại bãi, do không nắm được quy định nên không biết mình đang vi phạm chở quá tải.

Tài xế xe tải vi phạm không làm việc ngay với CSGT mà né tránh, liên tục gọi điện cho "người thân".

Trước sự kiên quyết của CSGT, nam tài xế sau đó đã phải xuất trình giấy tờ làm việc.

Không lâu sau đó, một xe tải khác chở cát lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 32 về trung tâm thành phố cũng được kiểm tra. Dù hàng hóa đã được phủ bạt, song phần bạt không che kín hoàn toàn khiến cát bám trên thùng xe có nguy cơ rơi xuống mặt đường.

Theo lời tài xế, người ta xúc bao nhiêu thì mình chở bấy nhiêu. Tài xế chỉ có nhiệm vụ lái xe từ điểm lấy hàng đến nơi đổ, cũng không để ý xe có quá tải hay không. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cho biết theo quy định, người điều khiển phương tiện vẫn phải chịu trách nhiệm khi điều khiển xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, không kể việc hàng hóa do ai bốc xếp.

Xe chở quá tải làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông, giảm khả năng kiểm soát phương tiện, đồng thời gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và ảnh hưởng đến tuổi thọ mặt đường, cầu cống.

CSGT mất nhiều thời gian để làm việc với tài xế do người này liên tục né tránh.

Cảnh sát kiểm tra một chiếc Howo vi phạm.

Phương tiện vi phạm được cân tải trọng.

Tổ CSGT xử lý các trường hợp vi phạm.

Tại địa bàn các phường Thanh Xuân, Hà Đông... các tổ công tác của Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cũng triển khai lực lượng cắm chốt ở nhiều tuyến trọng điểm để xử lý xe quá tải. Nhiều trường hợp vi phạm đã bị phát hiện xử lý với mức phạt nặng.

Trao đổi với PV, Trung tá Vương Đăng Cường (Đội trưởng Đội CSGT số 7) cho biết, tình trạng xe chở quá tải vẫn diễn ra, nhất là đối với các phương tiện vận chuyển đất, đá, cát và vật liệu xây dựng. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, làm tăng quãng đường phanh, giảm khả năng kiểm soát phương tiện, đồng thời gây hư hỏng mặt đường, cầu cống và ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình giao thông.

Một số xe tải chở vật liệu xây dựng vẫn lợi dụng thời điểm vắng lực lượng tuần tra hoặc di chuyển qua các tuyến đường nhỏ để né kiểm tra. Để xử lý tình trạng này, đơn vị triển khai lực lượng vào nhiều khung giờ đột xuất, đồng thời kiểm soát cả các tuyến đường nhỏ, đường liên xã nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Tổ công tác của Đội CSGT số 7 kiểm tra, xử lý xe tải.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, ngoài việc xử lý vi phạm, tổ công tác đều kết hợp tuyên truyền để lái xe, chủ doanh nghiệp hiểu rõ những rủi ro từ việc chở hàng quá tải hoặc tự ý cải tạo phương tiện.

Nhiều lái xe sau khi được giải thích đã bày tỏ sự đồng tình với việc kiểm tra, bởi nếu tất cả doanh nghiệp đều chấp hành đúng quy định sẽ tạo môi trường cạnh tranh công bằng và góp phần bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển phương tiện.

Theo số liệu thống kê tính từ ngày 5/8 đến 5/10, Đội CSGT số 7 qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện, xử lý 926 trường hợp xe tải vi phạm với nhiều lỗi khác nhau như: quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng phương tiện, hết hạn đăng kiểm, vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định...

Cân tải trọng phương tiện.

Cảnh sát làm việc với 1 tài xế xe tải.

Đến gần 2h sáng, khi nhiều tuyến phố trong nội đô đã yên tĩnh, ánh đèn tín hiệu của lực lượng CSGT vẫn đều đặn phát sáng, từng phương tiện được quan sát kỹ trước khi đi qua chốt kiểm soát. Mỗi ca trực kéo dài nhiều giờ liền, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn duy trì sự tập trung cao độ, bởi chỉ cần bỏ lọt một phương tiện vi phạm cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.