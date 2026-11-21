Xuyên đêm trên đại công trường cầu Đại Ngãi: Quyết tâm nối nhịp bờ vui vùng sông Hậu
Bất kể đêm khuya, hàng trăm kỹ sư và công nhân vẫn miệt mài bám trụ công trường dự án cầu Đại Ngãi, quyết tâm đưa công trình giao thông huyết mạch vượt sông Hậu về đích đúng tiến độ.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 7.962 tỉ đồng với 3 gói thầu xây lắp. Công trình do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 10/2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2028.
Khi màn đêm buông xuống, nhịp thi công trên công trường cầu Đại Ngãi 1 vẫn không ngơi nghỉ. Trên trụ P24 ở độ cao khoảng 100 m so với mặt nước sông Hậu, các công nhân vẫn miệt mài bám việc, góp sức dựng xây công trình giao thông trọng điểm.
Lúc 23 giờ, tranh thủ nửa tiếng nghỉ ngơi ít ỏi, nhiều công nhân dọn vội bữa cơm ngay giữa không gian thi công. Dưới ánh đèn cách mặt nước hàng trăm mét, những người thợ cùng nhau chia sẻ bữa ăn đêm giản dị sau nhiều giờ lao động căng thẳng.
Để kịp thời động viên lực lượng thi công xuyên đêm, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 85 đã trực tiếp đến thăm hỏi, ngồi cùng công nhân bên bữa cơm khuya.
Trên toàn tuyến dài hơn 27 km, các nhà thầu huy động hơn 350 kỹ sư, công nhân và tổ chức 23 mũi thi công (gồm khoảng 20 mũi thi công cầu Đại Ngãi 1 và 3 mũi thi công nền, mặt đường).
Sau hơn 3 năm triển khai, dự án cầu Đại Ngãi đã đạt hơn 59% tiến độ. Hiện cầu chính Đại Ngãi 1 (cầu dây văng vượt sông Hậu dài hơn 3 km) đang là hạng mục trọng tâm được dồn lực bứt tốc. Cầu Đại Ngãi 2 dài hơn 800 m cùng khoảng 12 km đường dẫn hai đầu cầu đã cơ bản hoàn thành, khai thác tạm phục vụ người dân.
Ánh đèn vẫn sáng, máy móc vẫn vận hành không ngừng nghỉ với quyết tâm đưa cây cầu vươn mình qua sông Hậu, hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối Vĩnh Long, TP Cần Thơ và toàn vùng ĐBSCL.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/xuyen-dem-tren-dai-cong-truong-cau-dai-ngai-quyet-tam-noi-nhip-bo-vui-vung-song-hau-748261.html