Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi nối tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 7.962 tỉ đồng với 3 gói thầu xây lắp. Công trình do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 10/2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2028.

Đại công trường cầu Đại Ngãi rực sáng ánh đèn giữa màn đêm trên dòng sông Hậu.

Khi màn đêm buông xuống, nhịp thi công trên công trường cầu Đại Ngãi 1 vẫn không ngơi nghỉ. Trên trụ P24 ở độ cao khoảng 100 m so với mặt nước sông Hậu, các công nhân vẫn miệt mài bám việc, góp sức dựng xây công trình giao thông trọng điểm.

Nhóm công nhân đang tập trung thao tác kỹ thuật trên trụ cầu ở độ cao lớn dưới ánh đèn công trường.

Lúc 23 giờ, tranh thủ nửa tiếng nghỉ ngơi ít ỏi, nhiều công nhân dọn vội bữa cơm ngay giữa không gian thi công. Dưới ánh đèn cách mặt nước hàng trăm mét, những người thợ cùng nhau chia sẻ bữa ăn đêm giản dị sau nhiều giờ lao động căng thẳng.

Các công nhân quây quần ăn bữa cơm khuya giản dị ngay tại vị trí thi công trên cao.

Để kịp thời động viên lực lượng thi công xuyên đêm, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 85 đã trực tiếp đến thăm hỏi, ngồi cùng công nhân bên bữa cơm khuya.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) ân cần thăm hỏi, trò chuyện động viên công nhân bên bữa cơm khuya.

Trên toàn tuyến dài hơn 27 km, các nhà thầu huy động hơn 350 kỹ sư, công nhân và tổ chức 23 mũi thi công (gồm khoảng 20 mũi thi công cầu Đại Ngãi 1 và 3 mũi thi công nền, mặt đường).

Việc giữ nhịp thi công liên tục đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ nhân lực, thiết bị đến khâu kiểm soát chất lượng từng hạng mục.

Sau hơn 3 năm triển khai, dự án cầu Đại Ngãi đã đạt hơn 59% tiến độ. Hiện cầu chính Đại Ngãi 1 (cầu dây văng vượt sông Hậu dài hơn 3 km) đang là hạng mục trọng tâm được dồn lực bứt tốc. Cầu Đại Ngãi 2 dài hơn 800 m cùng khoảng 12 km đường dẫn hai đầu cầu đã cơ bản hoàn thành, khai thác tạm phục vụ người dân.

Kết cấu cầu chính Đại Ngãi 1 đang vươn cao vững chãi giữa lòng sông.

Ánh đèn vẫn sáng, máy móc vẫn vận hành không ngừng nghỉ với quyết tâm đưa cây cầu vươn mình qua sông Hậu, hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối Vĩnh Long, TP Cần Thơ và toàn vùng ĐBSCL.

Phía sau những nhịp cầu đang dần thành hình là mồ hôi, công sức của hàng trăm con người.

Cùng với cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông và cầu Cổ Chiên, cầu Đại Ngãi khi hoàn thành sẽ hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối thuận tiện giữa các tỉnh ĐBSCL với TP HCM.