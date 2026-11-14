Xuyên đêm trên các công trình giao thông trọng điểm

"3 ca, 4 kíp"

Sau khi tiếp nhận mặt bằng sạch, nhiều tháng qua, không khí thi công ban đêm trên công trường dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn diễn ra rất khẩn trương. Dự án có tổng chiều dài 21,043km đi qua địa bàn 3 xã Mỹ Thủy, Vĩnh Định và Diên Sanh, với tổng mức đầu tư 1.940 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2027.

Trên toàn tuyến, 4 đơn vị nhà thầu liên danh đồng loạt triển khai thi công liên tục "3 ca, 4 kíp". Mỗi nhà thầu đều xây dựng phương án tổ chức thi công thêm ban đêm nhằm bám sát đường găng tiến độ do Ban Quản lý (BQL) dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đề ra. Anh Trịnh Đình Lâm, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh cho biết: “Đơn vị đã huy động phương tiện, máy móc và nhân lực tập trung cho công trình để hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư”.

Thi công lu lèn nền đường xuyên đêm trên tuyến Quốc lộ 15D - Ảnh: P.K

Theo báo cáo đến ngày 5/11/2026 của BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, toàn bộ các gói thầu xây lắp đang được triển khai đồng loạt trên mặt bằng đã bàn giao. Lũy kế giá trị thực hiện các hợp đồng xây lắp đạt 361,7/1.134 tỉ đồng (không bao gồm chi phí dự phòng), tương đương 31,9%.

Về khối lượng thi công nền đường, các nhà thầu đã thi công 11,1/20,05km (đạt 55,36%); móng cấp phối đá dăm Dmax 37,5 được 2,8/20,05km (đạt 13,9%); móng cấp phối đá dăm Dmax 25 được 2,0/20,05km (đạt 9,8%) và thảm bê tông nhựa C19 được 0,55/20,05km (đạt 2,7%).

Về lũy kế giải ngân, Dự án thành phần 1 từ đầu dự án đến ngày 5/11/2026 đạt 735,589/1.359,152 tỉ đồng (54,12%); riêng kế hoạch vốn năm 2026 đã giải ngân 496,575/1.120,137 tỉ đồng (44,3%). BQL dự án đang rà soát khối lượng còn lại, lập kế hoạch chi tiết về thi công, nghiệm thu, thanh toán nhằm bảo đảm mục tiêu giải ngân hết 75% kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 (845 tỉ đồng) trước ngày 31/12/2026, đồng thời hướng tới mục tiêu giải ngân ít nhất 75% giá trị công trình hoặc kế hoạch vốn theo chỉ đạo.

5 mũi thi công

Cùng với Quốc lộ 15D, tại hạng mục cầu Cửa Tùng thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt, các ca làm việc ban đêm cũng được duy trì đều đặn. Gói thầu này được ký hợp đồng ngày 27/6/2025 với giá trị 346,199 tỉ đồng, thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2026, do Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình 525 và Công ty CP Công trình 207 đảm nhận thi công.

Tại công trường này, việc thi công trên sông nước và vào ban đêm gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Thanh Vũ, công nhân đội thi công công trình cầu Cửa Tùng chia sẻ, dù điều kiện làm việc khó khăn, vất vả, lực lượng thi công vẫn quyết tâm bám trụ công trường, thay phiên nhau làm việc liên tục.

Ông Đinh Trọng Thanh, Chỉ huy trưởng công trình cầu Cửa Tùng (Công ty CP Xây dựng 525 Đà Nẵng) cho biết: “Đơn vị tổ chức 5 mũi thi công đồng thời gồm: Thi công bệ dầm, trục đúc hẫng T4, T5, mũi thi công cọc khoan nhồi và các mố trụ. Ngay cả khi thời tiết có mưa, nhà thầu vẫn bố trí các biện pháp khắc phục để duy trì thi công bảo đảm tiến độ”.

Thi công hạng mục mố, trụ cầu Cửa Tùng vào ban đêm - Ảnh: P.K

Theo báo cáo của BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh, đến ngày 8/11/2026, hạng mục cầu Cửa Tùng đã hoàn thành đổ bê tông 51/74 cọc khoan nhồi; hoàn thành mố M1, các trụ T1, T2, T3 và thân trụ T4; đang triển khai bệ trụ T5; hoàn thành đúc 13/30 phiến dầm và cơ bản đắp xong đường công vụ, mặt bằng khoan phía bờ Nam (mố M2).

Tại cầu Hà Tây, nhà thầu đã đổ bê tông 6/48 cọc bê tông cốt thép; phần tuyến đang thi công nền đường đạt 2,6/4,8km; hoàn thành 5/23 cống thoát nước ngang. Tổng giá trị thực hiện gói thầu đạt khoảng 87/346,199 tỉ đồng (25%), riêng cầu Cửa Tùng đạt khoảng 65,2/165 tỉ đồng (39,5%). Lũy kế giải ngân năm 2026 của toàn dự án đạt 196,107/415,531 tỉ đồng (47,19%).

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh cho biết: “Từ nay đến ngày 31/12/2026, BQL dự án phân công cán bộ túc trực, yêu cầu nhà thầu liên tục tăng ca, tăng kíp để hoàn thành cọc khoan nhồi và thân mố trụ T6, T7, T8, mố M2; đúc xong 17 phiến dầm còn lại; hoàn thành 6/6 bản mặt cầu, khối K0 trụ T4, thân trụ T5 và lắp đặt 60/60 gối cầu, phấn đấu đạt giá trị thực hiện thêm 48 tỉ đồng và giải ngân tối thiểu 85% kế hoạch vốn năm 2026”.

Tháo gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng và nguồn vật liệu

Bên cạnh nỗ lực thi công trên công trường, tiến độ các dự án vẫn chịu tác động từ thời tiết mưa lớn kéo dài vào những tháng cuối năm làm gián đoạn việc đắp nền đường và thảm bê tông nhựa. Ngoài ra, giá nhiên liệu tăng cao kéo theo giá vật liệu xây dựng tăng và tình trạng thiếu đá thi công cũng ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Về giải phóng mặt bằng, dự án Quốc lộ 15D đã bàn giao 19,2/21,05km (đạt 91,2% chiều dài tuyến). Phần diện tích còn lại vướng mắc cục bộ tại xã Diên Sanh (đoạn Km12+600-Km14+350 còn một số hộ chưa nhận tiền, chưa phê duyệt phương án; các đoạn Km7+878-Km7+945 và Km8+422-Km8+497 có 10 hộ đã nhận tiền nhưng chưa thu hồi đất, tài sản) và tại xã Mỹ Thủy (vướng 4 hộ chưa đồng thuận phương án trên đoạn dài 128m và công tác di dời tài sản của 7 hộ khác).

Đối với dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua cầu Cửa Tùng và cầu Cửa Việt, mặt bằng đã bàn giao đạt 5,28/5,67km (93%), trong đó xã Bến Hải đạt 100% (1,08/1,08km), xã Cửa Tùng đạt 2,05/2,09km và xã Nam Cửa Việt đạt 2,15/2,5km.

Thực hiện Thông báo kết luận số 111-TB/VPTU, ngày 27/9/2026 của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu thi công.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu triệu tập các chủ mỏ đá trên địa bàn để nâng công suất khai thác, ưu tiên cung cấp vật liệu cho các dự án trọng điểm; kiên quyết xử lý hoặc bổ sung nhà thầu phụ đối với các đơn vị thi công cầm chừng; đồng thời yêu cầu chính quyền các xã Mỹ Thủy, Diên Sanh, Cửa Tùng, Bến Hải, Nam Cửa Việt tăng cường đối thoại, hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư và bàn giao dứt điểm mặt bằng sạch để các nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng tinh thần thi công không kể ngày đêm của các nhà thầu, các dự án trọng điểm đang bám sát đường găng tiến độ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra, đảm bảo tiến độ các công trình.