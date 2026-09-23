Xuyên đêm tìm người nghi bị lũ cuốn mất tích cùng ô tô ở Đồng Nai

Sáng 23/9, tại phường Bình Long, Tp.Đồng Nai, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm người nghi bị nước lũ cuốn mất tích sau trận mưa lớn chiều tối 22/9.

Lực lượng chức năng Tp.Đồng Nai tìm kiếm người trên ô tô nghi bị nước cuốn mất tích.

Ngay từ sáng sớm, Công an phường Bình Long phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an Tp.Đồng Nai, lực lượng quân sự, dân phòng cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát nhiều khu vực có khả năng nạn nhân bị dòng nước cuốn trôi.

Chủ tịch UBND phường Bình Long Đặng Hoàng Thái cùng lãnh đạo các ngành chức năng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 22/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long ngập sâu. Khoảng 17h, tại tuyến đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một ô tô bị dòng nước cuốn trôi nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm người nghi bị lũ cuốn mất tích.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long đã báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp với PC07, lực lượng quân sự, dân phòng và các đơn vị liên quan triển khai phương án tìm kiếm.

Các lực lượng đã huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng tổ chức rà soát khu vực xảy ra sự việc, các tuyến thoát nước, khu vực ngập sâu và những vị trí có dòng chảy mạnh. Công tác tìm kiếm được duy trì liên tục trong đêm.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người nghi bị lũ cuốn mất tích.

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Long, hiện các lực lượng vẫn đang tích cực rà soát, tìm kiếm tại khu vực xảy ra sự việc và mở rộng phạm vi.

Lực lượng chức năng huy động xe ô tô bán tải chở xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Công an phường Bình Long khuyến cáo người dân trong thời điểm mưa lớn, ngập lụt không di chuyển qua khu vực ngập sâu, cầu tràn hoặc nơi có dòng nước chảy xiết; chủ động theo dõi các cảnh báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc, tránh gây hoang mang và ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu nạn cũng như quá trình xác minh.

Mọi thông tin chính thức về vụ việc sẽ được cơ quan chức năng cập nhật khi có kết quả.