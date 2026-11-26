Xuyên đêm tìm kiếm người phụ nữ mất tích giữa mưa lớn ở Quảng Ngãi
Sau nhiều giờ tìm kiếm trong đêm mưa lớn, sáng 26-11, Công an xã Tây Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) cùng gia đình và lực lượng cơ sở đã tìm thấy bà Hồ Thị Bông (trú tổ 1, thôn Trà Trung) trong tình trạng ướt lạnh, nằm bất động gần khu vực nương rẫy, kịp thời đưa bà đến cơ sở y tế cấp cứu.
Khoảng 20 giờ ngày 25-11, Công an xã Tây Trà Bồng nhận tin báo bà Bông đi làm rẫy từ khoảng 8 giờ cùng ngày nhưng đến tối vẫn chưa trở về. Ngay sau đó, Công an xã phối hợp với gia đình và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khẩn trương tổ chức tìm kiếm.
Mưa lớn kéo dài khiến việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Nhiều cây cối ngã đổ, chắn ngang đường vào rẫy, buộc cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng phải dọn cây, mở lối để tiếp cận khu vực bà Bông làm việc.
Đến khoảng 8 giờ ngày 26-11, lực lượng tìm kiếm phát hiện bà Bông nằm bất động trên nền đất gần rẫy, cơ thể ướt lạnh, sức khỏe rất yếu. Công an xã cùng gia đình nhanh chóng đưa bà về nhà, hỗ trợ lên phương tiện và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.
Sự khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Tây Trà Bồng và các lực lượng tại cơ sở đã giúp người dân được hỗ trợ kịp thời trong tình huống nguy cấp, nhất là giữa điều kiện mưa lớn, địa hình đi lại khó khăn.
Diễm Phúc
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xuyen-dem-tim-kiem-nguoi-phu-nu-mat-tich-giua-mua-lon-o-quang-ngai-post361567.html