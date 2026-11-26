Công an xã Tây Trà Bồng đưa bà Bông ra khỏi khu vực nương rẫy

Khoảng 20 giờ ngày 25-11, Công an xã Tây Trà Bồng nhận tin báo bà Bông đi làm rẫy từ khoảng 8 giờ cùng ngày nhưng đến tối vẫn chưa trở về. Ngay sau đó, Công an xã phối hợp với gia đình và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Đưa bà Bông đi cấp cứu

Mưa lớn kéo dài khiến việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Nhiều cây cối ngã đổ, chắn ngang đường vào rẫy, buộc cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng phải dọn cây, mở lối để tiếp cận khu vực bà Bông làm việc.

Đến khoảng 8 giờ ngày 26-11, lực lượng tìm kiếm phát hiện bà Bông nằm bất động trên nền đất gần rẫy, cơ thể ướt lạnh, sức khỏe rất yếu. Công an xã cùng gia đình nhanh chóng đưa bà về nhà, hỗ trợ lên phương tiện và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Các cán bộ chiến sĩ dọn cây ngã đổ

Sự khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Tây Trà Bồng và các lực lượng tại cơ sở đã giúp người dân được hỗ trợ kịp thời trong tình huống nguy cấp, nhất là giữa điều kiện mưa lớn, địa hình đi lại khó khăn.

Diễm Phúc