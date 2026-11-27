Công an xã Phú Linh thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Thế Chiến, thôn Thái Sơn, xã Ngọc Đường vừa bị mất tích.

Trước đó, khoảng 14 giờ 38 phút ngày 26-11, ông Nguyễn Thế Chiến điều khiển xe máy rời khỏi nhà để đi tìm cây thuốc nam. Đến 20 giờ 50 phút cùng ngày, không thấy ông trở về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm và thông báo cho chính quyền địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xã Ngọc Đường huy động các lực lượng Công an, Quân sự và người dân tổ chức tìm kiếm. Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện xe máy của ông Chiến tại khu vực thôn Bản Lù, xã Phú Linh, tuy nhiên chưa tìm thấy người. Do địa bàn tìm kiếm rộng, địa hình rừng núi phức tạp, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Xã Ngọc Đường đã phối hợp với Công an xã Phú Linh, lực lượng Cảnh sát cơ động mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động thêm lực lượng tham gia xuyên đêm.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 27-11, các lực lượng tìm thấy ông Chiến tại khu vực thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Đường. Nguyên nhân ban đầu xác định ông Chiến bị lạc trong rừng khi đi tìm cây thuốc nam. Thời điểm được tìm thấy, ông Chiến vẫn tỉnh táo, có hơi mệt. Các lực lượng đã hỗ trợ đưa ông về gia đình.