Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, khoảng 22h ngày 17/11, Công an xã Mẫu Sơn tiếp nhận tin báo về một người đàn ông đi lạc tại khu vực đồi thuộc thôn Trà Ký, cần được hỗ trợ. Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân địa phương khẩn trương triển khai tìm kiếm.

Theo thông tin từ gia đình, người đàn ông đã đi lạc nhiều ngày. Dù người thân tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích, khiến gia đình vô cùng lo lắng về sức khỏe và sự an toàn của ông.

Việc tìm kiếm được triển khai trong đêm, tại khu vực đồi núi có địa hình phức tạp. Trời tối, tầm nhìn hạn chế, việc di chuyển và xác định vị trí người đi lạc gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, với quyết tâm sớm tìm thấy người dân, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mẫu Sơn vẫn nỗ lực rà soát các khu vực nghi vấn.

Ông Phạm Văn Tạo được tìm thấy. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Sau khoảng 4 giờ tìm kiếm, tổ công tác phát hiện người đàn ông và xác định là ông Phạm Văn Tạo (sinh năm 1967, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn).

Thời điểm được tìm thấy, do đã đi lạc nhiều ngày, ông Tạo có biểu hiện kiệt sức, tinh thần không ổn định. Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa ông đến nhà dân gần đó để nghỉ ngơi, hỗ trợ ăn uống, chăm sóc sức khỏe và động viên tinh thần.

Sau khi xác minh thông tin, tổ công tác đưa ông Tạo trở về nhà và bàn giao an toàn cho gia đình. Xúc động khi đón người thân trở về, đại diện gia đình đã gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mẫu Sơn cùng các lực lượng và người dân địa phương đã tận tình hỗ trợ.

Việc kịp thời tiếp nhận thông tin, tổ chức tìm kiếm và chăm sóc người đi lạc của Công an xã Mẫu Sơn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Đồng thời, sự phối hợp tích cực của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của thế trận an ninh nhân dân tại địa bàn cơ sở.