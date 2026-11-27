Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, khoảng 22h ngày 26/11, Công an xã Ngọc Đường tiếp nhận tin báo của gia đình về việc ông N.T.C. (SN 1961, trú tại thôn Thái Sơn, xã Ngọc Đường) vào rừng tìm cây thảo dược từ 14h cùng ngày nhưng chưa trở về, gia đình không thể liên lạc được.

Nhận định việc tìm kiếm người cao tuổi trong điều kiện đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở là hết sức cấp thiết, Công an xã Ngọc Đường đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, các lực lượng chức năng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm.

Ông C. được tìm thấy lúc 23h khuya. Ảnh: CA.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe máy của ông C. tại một bãi đất trống dưới chân núi thuộc thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Đường, khu vực giáp ranh xã Phú Linh.

Từ vị trí phát hiện phương tiện, các tổ công tác chia thành nhiều mũi, xuyên đêm rà soát khu vực rừng núi xung quanh. Mặc dù tầm nhìn hạn chế, địa hình hiểm trở, các lực lượng vẫn kiên trì tìm kiếm.

Đến sáng 27/11, ông C. đã được tìm thấy an toàn.

Theo lời kể của ông C., do trời tối nhanh, mất phương hướng nên ông không tìm được đường trở về, phải tìm nơi trú lại trong rừng chờ trời sáng.

Trong quá trình tìm đường xuống chân núi và gặp người dân để hỏi đường, ông được tổ công tác của Công an xã Ngọc Đường tiếp cận, hỗ trợ đưa đi kiểm tra y tế. Hiện sức khỏe và tinh thần của ông đã ổn định.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, khi vào rừng cần chủ động thông báo cho người thân về địa điểm, lộ trình và thời gian dự kiến trở về; mang theo phương tiện liên lạc, hạn chế đi một mình hoặc di chuyển khi trời tối.

Khi phát hiện người thân mất liên lạc, có nguy cơ đi lạc trong rừng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an và chính quyền địa phương để được hỗ trợ kịp thời.