Nhận định việc tìm kiếm người cao tuổi bị mất liên lạc trong điều kiện đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở là hết sức cấp thiết, Công an xã Ngọc Đường khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, đồng thời báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, các lực lượng chức năng địa phương và nhân dân tổ chức tìm kiếm.

Các lực lượng tích cực tìm kiếm ông N.T.C.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe mô tô của ông N.T.C. tại một bãi đất trống dưới chân núi thuộc thôn Đoàn Kết, xã Ngọc Đường, khu vực giáp ranh xã Phú Linh. Từ đây, các tổ công tác chia thành nhiều mũi, xuyên đêm rà soát các khu vực rừng núi xung quanh.

Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, địa hình hiểm trở, các lực lượng vẫn kiên trì tìm kiếm với quyết tâm đưa người dân trở về an toàn.

Công an xã Ngọc Đường cùng các lực lượng thăm hỏi, động viên ông N.T.C.

Đến sáng 27/11, ông N.T.C. đã được tìm thấy. Theo lời kể của ông, do trời tối nhanh, mất phương hướng nên ông không tìm được đường trở về, phải tìm chỗ trú lại trong rừng chờ trời sáng. Khi tìm đường xuống chân núi và gặp người dân hỏi đường, ông được Tổ công tác của Công an xã Ngọc Đường kịp thời tiếp cận, hỗ trợ và đưa đi kiểm tra y tế. Hiện sức khỏe và tinh thần của ông đã ổn định.