Ngày 17/11, Công an xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã bàn giao cháu Phùng Ngọc Khánh Vi (SN 2010) cho gia đình anh Phùng Trần Đình Nhã, trú phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Anh Nhã đã có thư cảm ơn đến Công an xã Gio Linh đã tận tình giúp đỡ, chăm sóc và hỗ trợ khi con gái anh đi lạc ra địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Gia đình anh Phùng Trần Đình Nhã vui mừng khi đón cháu Phùng Ngọc Khánh Vy từ Công an xã Gio Linh.

Anh Nhã cho biết, ngày 13/11, con gái anh là cháu Phùng Ngọc Khánh Vi (SN 2010) bị bệnh tâm thần đã bỏ nhà đi, gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã trình báo với Công an phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Đến khoảng 15h ngày 15/11, Công an xã Gio Linh tiếp nhận thông tin đề nghị phối hợp tìm kiếm từ Công an phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau về trường hợp cháu Phùng Ngọc Khánh Vy. Vì qua nắm bắt thông tin, gia đình nghi vấn cháu đang di chuyển ra khu vực xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã Gio Linh đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, rà soát toàn bộ địa bàn và các tuyến giao thông trọng điểm, quyết tâm sớm tìm thấy cháu để bảo đảm an toàn.

Thư cảm ơn của anh Phùng Trần Đình Nhã gửi Công an xã Gio Linh.

Đến khoảng 1h30 ngày 16/11, sau hơn 10 giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, Tổ công tác Công an xã Gio Linh đã phát hiện cháu Vy tại khu vực gần tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Trúc Lâm, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng Công an xã Gio Linh đã tiếp cận, đưa cháu về trụ sở đơn vị để chăm sóc. Tại đây, Ban Chỉ huy Công an xã đã bố trí cán bộ nữ trực tiếp ân cần thăm hỏi, động viên, giúp cháu ổn định tinh thần; đồng thời nhanh chóng liên hệ với Công an phường Bạc Liêu và gia đình để thông báo, phối hợp làm thủ tục đón cháu trở về nhà an toàn.

Trong thư gửi Công an xã Gio Linh, anh Phùng Trần Đình Nhã viết “Đến 15/11, gia đình nhận được thông tin từ Công an xã Gio Linh đã tìm thấy và đưa cháu về trụ sở Công an xã. Tuy nhiên do khoảng cách địa lý, kinh tế gia đình khó khăn nên gia đình không thể đi máy bay mà đón nhiều chuyến xe vượt gần 2.000 km thì đến ngày 17/11 mới đến được tỉnh Quảng Trị. Ở nơi đất khách quê người, cách trở hàng ngàn km, nếu không có sự sát sao của Ban Chỉ huy Công an xã Gio Linh cùng sự quan tâm ân cần chu đáo của đồng chí Thiếu uý Đặng Hoài Nam và đồng chí Đại uý Dương Thị Quỳnh thì tôi không biết chuyện gì xảy ra với cháu.

Nghĩa cử cao đẹp và tình cảm chân thành của các đồng chí đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng của gia đình tôi, làm toả sáng thêm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân…”.