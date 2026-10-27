Xuyên đêm tìm kiếm, cứu sống người đàn ông hôn mê dưới vực sâu

Ngày 27/10, theo tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, trong đêm tối, giữa thời tiết giá lạnh và địa hình rừng núi hiểm trở, lực lượng Công an xã Thắng Mố đã phối hợp với lực lượng quân sự và biên phòng khẩn trương tìm kiếm, cứu sống một người đàn ông gặp nạn khi đi rừng.

Trước đó, theo thông tin từ gia đình, ông T.V.S. (sinh năm 1964, dân tộc Mông, trú tại thôn Sủng Lảng, xã Thắng Mố) đi lấy củi tại khu vực rừng và khe suối thuộc thôn Há Già từ khoảng 10h ngày 25/10/2026. Tuy nhiên, đến tối muộn, ông vẫn chưa trở về nhà. Gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin về ông.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thắng Mố nhanh chóng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng Bạch Đích tổ chức lực lượng, triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp.

Ông S. được đưa đi cấp cứu. Ảnh: CA.

Công tác tìm kiếm diễn ra trong điều kiện đêm tối, thời tiết giá lạnh, địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều khe suối sâu chia cắt. Trước tình hình đó, các lực lượng chia thành nhiều mũi, rà soát từng khu vực, hốc đá và bụi cây nhằm sớm tìm thấy người gặp nạn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông T.V.S. nằm bất tỉnh dưới một vực sâu gần khe suối. Nạn nhân bị chấn thương nặng ở vùng đầu và chân, tổn thương hai mắt, rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng sơ cứu tại chỗ, kết bè cáng để đưa nạn nhân vượt rừng, qua suối về Trạm Y tế xã. Sau đó, ông S. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh để tiếp tục điều trị chuyên khoa.

Nhờ được phát hiện và cấp cứu kịp thời, đến sáng 26/10, ông T.V.S. đã tỉnh lại, các chỉ số sinh tồn dần ổn định.