Khoảng 14h20 ngày 4/10, Tổ công tác của Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát gồm 8 người, được chia thành 2 nhóm thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm cán bộ kiểm lâm mất tích trên sông Hồng.

Trong đó, một nhóm 3 người làm nhiệm vụ đưa 3 cây gạo sang khu vực bãi Soi, ven sông Hồng để trồng khảo nghiệm. Nhóm còn lại gồm 5 người thực hiện tuần tra, kiểm tra và tháo dỡ lưới, bẫy bắt chim dọc tuyến bờ sông Hồng, khu vực phía đường An Dương Vương.

Trong quá trình tuần tra, cán bộ kiểm lâm Lê Chí T (SN 1977) bất ngờ trượt chân khi di chuyển trên bờ và rơi xuống sông Hồng.

Do khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh, sự việc xảy ra đột ngột khiến ông T bị đuối nước và mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an, lực lượng quân đội, dân quân phường Lào Cai cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Các lực lượng đã huy động cano chuyên dụng, thuyền sắt cùng nhiều phương tiện, dụng cụ như sào, lưới để rà soát khu vực nạn nhân gặp nạn.

Đến sáng 5/10, công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai. Lực lượng chức năng phối hợp với người dân mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc hai bờ sông Hồng và khu vực xung quanh vị trí ông T gặp nạn.