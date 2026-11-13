Xuyên đêm kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với lái xe khách trên quốc lộ 6 qua Sơn La

Tuyến đường quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Sơn La với chiều dài 214km, với hàng trăm đèo dốc, khúc cua nguy hiểm. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia giao thông.

Lượng xe khách lưu thông vào ban đêm rất lớn nên việc đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 6 là ưu tiên hàng đầu của lực lượng chức năng tỉnh Sơn La.

Đêm 12 và rạng sáng 13/11, PV Báo Xây dựng có mặt tại Km 161+200 quốc lộ 6, nhiệt độ xuống thấp khoảng 9 độ. Tại đây, trung tá Nguyễn Anh Nga, Đội phó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La trực tiếp chỉ huy đang làm nhiệm vụ, theo lịch sẽ kéo dài đến 6h sáng 13/11.

Trung tá Nguyễn Anh Nga cho biết, đơn vị quản lý đoạn tuyến từ Km153 - Km212 khu vực tập trung nhiều cung đường nguy hiểm như đèo Mộc Châu, đèo Chiềng Đông, dốc Chiềng Đi, thường xuyên xuất hiện sương mù dày vào ban đêm và rạng sáng.

Từ đầu năm 2026, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ chủ động làm công tác tuyên truyền lái xe, nhất là xe khách, xe du lịch hoạt động ban đêm khi lưu thông vào địa bàn. Giải pháp này nhằm phòng ngừa từ sớm nguy cơ mất an toàn giao thông liên quan đến yếu tố ban đêm lái xe mệt mỏi, mất tập trung dễ xảy ra tai nạn.

Trước tiên lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy phép lái xe, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, đối chiếu lệnh xuất bến, kiểm tra việc bố trí lái xe phụ đối với các tuyến trên 300km, đồng thời đánh giá tình trạng sức khỏe, tinh thần của lái xe sau nhiều giờ cầm vô lăng.

Sau khi kiểm tra giấy tờ lái xe tiếp tục được lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn.

Đặc biệt, toàn bộ lái xe khách đều được lực lượng chức năng tỉnh Sơn La tập trung kiểm tra ma túy.

Tổ công tác dừng xe khách BKS 26B-008.12 chạy tuyến Sơn La - Ninh Bình, sau khi kiểm tra lệnh xuất bến, đối chiếu danh sách lái xe đã trực tiếp nhắc nhở lái xe Nguyễn Huy Cường tuân thủ nghiêm quy định, không cố điều khiển phương tiện khi mệt mỏi, đặc biệt kiểm tra nồng độ cồn và ma túy lái xe này đều không vi phạm.

Lái xe Lê Huy Nghĩa, chạy tuyến Sơn La - Hải Phòng cho biết: Cảnh sát giao thông Sơn La thường xuyên tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông và mỗi lái xe như chúng tôi cũng ý thức được việc lái xe đêm tìm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy tôi luôn tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn cho chính mình cũng như hành khách trên xe.

2h30 sáng, cũng là thời điểm các xe đã di chuyển hết qua khu vực này, có khoảng 30 lượt xe đã được các cán bộ trong Tổ công tác nhắc nhở. Không có trường hợp nào bị xử lý vi phạm. Theo như lời của một lái xe thì: Anh em lái xe và doanh nghiệp đã ý thức rõ việc tuân thủ quy định, hơn thế nữa nếu không đủ điều kiện sẽ rất dễ bị xử lý khi vào địa bàn Sơn La.

Theo thống kê của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 1.327 trường hợp vi phạm tốc độ, 204 trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải, 75 trường hợp vượt xe không đúng quy định, 42 trường hợp vi phạm dừng, đỗ, 30 trường hợp chở quá số người quy định và bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tổng số tiền xử phạt ước tính hơn 6 tỷ đồng.