Xuyên đêm khắc phục sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Trường Sơn

Sáng 11/11, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 thuộc Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông tại đoạn Km89+630 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị đã được các đơn vị khẩn trương khắc phục, thông tuyến một làn xe chạy.

Vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị đã thông tuyến một làn xe vào rạng sáng 11/11.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 10/11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn Km89+630 qua xã Trường Sơn xảy ra sạt lở đất đá từ phía ta luy dương tràn xuống mặt đường với khối lượng lớn gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời tạm thời cấm người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 (Khu Quản lý đường bộ II) đã chỉ đạo Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 483 khẩn trương bố trí xe máy, phối hợp cùng Hạt Quản lý đường bộ và các đơn vị liên quan xuyên đêm khẩn trương hót dọn đất đá, đảm bảo giao thông trên tuyến.

Đến khoảng 2h sáng 11/11, vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông tại đoạn Km89+630 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị đã thông tuyến một làn xe.