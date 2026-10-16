Xuyên đêm hạ thủy kết cấu chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Vòm thép lá dừa cầu đi bộ trước khi hạ thủy.

Khuya 15/10, tại Nhà máy Đại Dũng thuộc Khu công nghiệp Đông Xuyên, các đơn vị thi công triển khai hạ thủy tổ hợp kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ lên sà lan Trung Nam S05. Đây là công đoạn kỹ thuật quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm bảo đảm an toàn cho kết cấu công trình và phương tiện vận chuyển.

Công tác hạ thủy vòm thép lá dừa cầu đi bộ.

Khoảng 22 giờ, hệ thống 30 module xe vận chuyển tự hành đa trục (SPMT) bắt đầu di chuyển tổ hợp kết cấu cầu dài 156 m, cao hơn 20 m lên sà lan. Quá trình vận chuyển được thực hiện từng bước với tốc độ chậm để các kỹ sư liên tục kiểm tra cao độ, độ nghiêng và mớn nước, bảo đảm tải trọng được phân bổ đồng đều.

Trong suốt quá trình này, hệ thống két dằn của sà lan được vận hành để duy trì trạng thái cân bằng khi tải trọng lớn dịch chuyển từ bờ lên boong. Các thông số kỹ thuật được giám sát liên tục, đồng thời các đội thi công trên bờ và dưới sà lan phối hợp thông qua hệ thống liên lạc nhằm kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Các công nhân tập trung chuẩn bị tỉ mỉ để tiến hành hạ thủy vòm thép.

Sau khoảng 4 giờ di chuyển, tổ hợp kết cấu cầu được đưa vào đúng vị trí thiết kế trên sà lan và đặt lên hệ thống trụ kê bằng thép, bê tông bố trí sẵn trên boong. Đến 3 giờ ngày 16/10, công tác hạ thủy cơ bản hoàn thành.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, các đơn vị sẽ tiếp tục gia cố, chằng buộc kết cấu cầu với sà lan, kiểm tra hệ thống neo giữ và hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi vận chuyển đường thủy.

Theo kế hoạch, sáng 18/10, sà lan Trung Nam S05 sẽ rời cảng Đông Xuyên, bắt đầu hành trình khoảng 124 km qua vịnh Ghềnh Rái, các tuyến sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè và sông Sài Gòn để đưa kết cấu cầu về TP Hồ Chí Minh. Đoàn lai dắt gồm tàu kéo chính, hai tàu lai dắt điều chỉnh hướng và một tàu kéo dự phòng. Để bảo đảm an toàn, sà lan dự kiến chỉ di chuyển vào ban ngày và neo đậu tại các vị trí phù hợp vào ban đêm.

Dự kiến chiều 19/10, sà lan sẽ đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, chuẩn bị cho công tác hợp long theo kế hoạch ngày 21/10.

Theo phương án thi công, sà lan sẽ được xoay ngang, đưa kết cấu vòm cầu chính vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02 để kết nối với các mố trụ. Công đoạn này đòi hỏi sự tính toán chính xác về kỹ thuật và điều kiện thủy văn. Các chuyên gia đã dành nhiều tháng theo dõi mực nước, dòng chảy trên sông Sài Gòn nhằm lựa chọn thời điểm nước tương đối ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt và kết nối kết cấu cầu.

Hệ thống SPMT di chuyển lên sà lan.

Trước đó, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa để phục vụ thi công gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Việc hạn chế luồng dự kiến thực hiện ngày 19/10 và từ 2 giờ đến 18 giờ trong các ngày 21 và 22/10.

Vòm thép lá dừa cầu đi bộ nặng khoảng 3.400 tấn trước khi hạ thủy.

Sau hơn một năm thi công, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện. Công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP Hồ Chí Minh, góp thêm không gian công cộng phục vụ người dân và du khách.

Công trình do Nutifood tài trợ, hướng đến hình thành điểm kết nối hai bờ sông, tạo không gian đi bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm sông Sài Gòn từ góc nhìn mới.