Xuyên đêm giải cứu 12 người mắc kẹt giữa vùng ngập sâu khoảng 20 ha ở TP.HCM

Ngày 8/10, theo tin từ Bộ Công an, khoảng 22h43 ngày 5/10, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo về có nhiều người mắc kẹt tại công trình Suối Cái (địa chỉ: phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Ngay lập tức, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 32 xuất 5 xe chữa cháy, 1 xuồng máy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Ngay khi đến hiện trường, đơn vị phối hợp với Công an phường Tân Khánh nắm tình hình khu vực nghi ngờ các người dân bị mắc kẹt.

Thông tin xác minh ban đầu, do mưa lớn từ chiều ngày 5/10, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn tạo thành dòng chảy xiết gây ngập và nước suối dâng cao. Diện tích ngập nước khoảng 20 ha.

Trong khu vực ngập nước có 4 hộ dân, 1 lán trại của công nhân công trình; có khoảng 10 người dân đang bị nước cô lập, mắc kẹt tại nhà và chòi canh phương tiện tại công trình thi công nạo vét Suối Cái đoạn qua địa chỉ đường 31, khu phố Khánh Lộc.

Khi đến hiện trường, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai lực lượng và phương tiện tiếp cận hiện trường, tìm kiếm cứu hộ các người dân.

Tuy nhiên, do nước dâng cao trên diện rộng cùng với ban đêm hạn chế tầm nhìn nên các lực lượng gặp nhiều khó khăn để tiếp cận được khu vực người dân bị mắc kẹt.

Nhiều người dân được đưa ra an toàn. Ảnh: CA. ↵

Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ phải sử dụng áo phao, xuồng máy, phao nổi, dây cứu nạn, cứu hộ để tổ chức triển khai đội hình, chia làm nhiều mũi trinh sát, tìm kiếm trên diện rộng để tiếp cận khu vực nhà dân và lán trại của công nhân công trình.

Đến khoảng 1h25 ngày 6/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã cứu được 7 người dân đầu tiên và đưa ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ các nạn nhân cung cấp vẫn còn vài nạn nhân mắc kẹt trong các khu vực ngập nước, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục triển khai lực lượng tiến sâu vào vùng nước ngập đưa thêm 5 người dân ra ngoài an toàn.

Đến 5h30, kết thúc hoạt động tìm kiếm cứu hộ, tính đến thời điểm kết thúc hoạt động cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng đã cứu và đưa đến nơi an toàn được 12 người dân.