Xuyên đêm gác dầm cầu vượt đường Võ Văn Kiệt qua cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Từ tối 16/10, các nhà thầu đã triển khai lắp những phiến dầm đầu tiên cầu vượt Võ Văn Kiệt qua cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân, việc thi công gác dầm được các nhà thầu thực hiện từ 22h đến 1h sáng ngày hôm sau, từ ngày 16 - 20/10.

Ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, đúng 22h, lực lượng chức năng triển khai phương án tạm dừng lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Cọc tiêu, dây cảnh báo được bố trí tại các lối ra, vào cao tốc.

Các mũi điều tiết giao thông túc trực, cảnh báo từ xa và hướng dẫn phương tiện không đi vào cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong thời gian tạm dừng lưu thông.

Phiến dầm đầu tiên được xe container vận chuyển từ bãi đúc tại Đồng Tháp về đến công trường. Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), mỗi phiến dầm dài gần 40m, nặng khoảng 75 tấn, đòi hỏi thiết bị chuyên dụng và sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình nâng, hạ, lắp đặt.

Cán bộ Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kiểm tra kỹ lưỡng phiến dầm trước khi tiến hành gác, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong quá trình thi công.

Tại công trường, nhà thầu bố trí các cẩu chuyên dụng đảm nhận nhiệm vụ nâng dầm. Khi mọi khâu chuẩn bị hoàn tất, hai cẩu phối hợp nâng cấu kiện khỏi xe vận chuyển, từng bước đưa phiến dầm lên khỏi mặt sàn xe.

Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của các thiết bị cẩu chuyên dụng, phiến dầm nặng khoảng 75 tấn từ từ được nâng khỏi xe vận chuyển, đưa lên cao để chuẩn bị di chuyển vào vị trí lắp đặt.

Đây cũng là thời điểm đòi hỏi sự tập trung cao độ của đội ngũ thi công. Các kỹ sư, công nhân phối hợp theo dõi sát sao, điều chỉnh quá trình nâng hạ, bảo đảm phiến dầm được đưa đến đúng vị trí thiết kế.

Hơn 00h ngày 17/10, dầm cầu thứ nhất đã hoàn tất lắp đặt, các kỹ sư, công nhân tiếp tục triển khai công đoạn nâng dầm thứ hai.

Trong khi đó, trên tuyến cao tốc, các mũi công nhân khẩn trương vận chuyển vật tư, thiết bị đến vị trí tập kết, phục vụ lắp đặt giá long môn. Các phần việc được triển khai song song, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục bổ sung trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài gần 23km, đi qua Vĩnh Long và Đồng Tháp, có tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 4.826 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ tháng 12/2023. Nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, Bộ Xây dựng quyết định bổ sung hơn 971 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục kết nối, nâng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 5.797 tỷ đồng.

Trong đó, nút giao Võ Văn Kiệt có chi phí khoảng 1.000 tỷ đồng. Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, các hạng mục bổ sung đến nay đạt khoảng 64% giá trị hợp đồng. Riêng cầu Võ Văn Kiệt đã hoàn thành bệ mố, trụ; phần thân mố, trụ đang tiếp tục thi công. Toàn bộ các hạng mục công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.