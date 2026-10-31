Xuyên đêm đưa thuyền viên tàu Nhật Bản nguy kịch vào bờ cấp cứu

Ngày 31/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, đơn vị vừa tổ chức cứu nạn thành công một thuyền viên trên tàu DEMETER LEADER (quốc tịch Nhật Bản, số IMO 9477921) đang hành trình từ Nhật Bản đi Singapore qua vùng biển phía Nam Việt Nam.

Các lực lượng cứu nạn Hàng hải Việt Nam cấp cứu kịp thời thuyền viên người nước ngoài.

Trước đó, lúc 9 giờ 20 ngày 30/10, Trung tâm tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ tàu DEMETER LEADER về việc một thuyền viên đột ngột bị đau ngực trái kéo dài, kèm theo khó thở và đau đầu.

Theo đánh giá của đơn vị tư vấn y tế International SOS, thuyền viên này nghi mắc hội chứng mạch vành cấp (ACS), có nguy cơ nhồi máu cơ tim, cần được nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị. Tình trạng sức khỏe của nạn nhân có thời điểm diễn biến xấu, phải hỗ trợ hô hấp bằng oxy. Trước tình huống nguy cấp, thuyền trưởng đề nghị lực lượng chức năng Việt Nam hỗ trợ đưa thuyền viên vào bờ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, kết nối tư vấn y tế và hướng dẫn tàu thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu cho thuyền viên.

Các lực lượng cùng thuyền trưởng bàn giao thuyền viên để cấp cứu trong đêm.

Đồng thời điều động tàu tìm kiếm, cứu nạn chuyên dụng SAR 272, cùng 2 bác sĩ đến hiện trường để đưa nạn nhân về bờ.

Đến 3 giờ 21 ngày 31/10, tàu SAR 272 đưa thuyền viên về đến cầu cảng của Trung tâm tại TPHCM. Nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục cấp cứu, điều trị.