Tiếp cận tàu có thuyền viên bị nạn. (Ảnh: MRCC cung cấp)

Ngày 17/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây Dựng) nhận được thông tin từ tàu GAS DIAMOND (quốc tịch Liberia, hô hiệu D5AO7, số MMSI: 636015414): Tàu trên đường hành trình ngang qua vùng biển Việt Nam, khi đến vị trí cách Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 34 hải lý, có thuyền viên Florendo Loue Retome (36 tuổi, quốc tịch Philippines, chức danh Thợ máy) bị đau dữ dội vùng bụng dưới bên phải, nghi bị viêm ruột thừa cấp.

Tình trạng sức khỏe của thuyền viên có diễn biến nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được đưa về cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị kịp thời. Thuyền trưởng tàu GAS DIAMOND đã đề nghị hỗ trợ sơ tán y tế khẩn cấp.

Lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu hàng GAS DIAMOND. (Ảnh: MRCC cung cấp)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với vai trò là cơ quan đầu mối tổ chức, điều phối hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng hải của Việt Nam, Trung tâm đã khẩn trương đánh giá tình huống, triển khai phương án cứu nạn, kết nối tư vấn y tế và hướng dẫn tàu thực hiện các biện pháp chăm sóc, cấp cứu ban đầu cho thuyền viên bị bệnh trong thời gian chờ lực lượng cứu nạn tiếp cận.

Trước tính chất khẩn cấp của vụ việc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, lúc 3 giờ 9 phút ngày 17/11, Trung tâm đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 272 đang thường trực tại phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh), khẩn trương rời cầu cảng thực hiện nhiệm vụ sơ tán y tế trên biển. Tham gia cùng tổ công tác có 2 bác sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, mang theo trang thiết bị và thuốc y tế phục vụ công tác cấp cứu bệnh nhân.

Trong suốt quá trình triển khai nhiệm vụ, Trung tâm duy trì liên lạc, phối hợp chặt chẽ với tàu GAS DIAMOND và các cơ quan, đơn vị liên quan; chỉ đạo lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận, tổ chức chăm sóc y tế ban đầu, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và rút ngắn tối đa thời gian đưa thuyền viên về bờ cấp cứu.

Lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải bàn giao thuyền viên bị nạn cho các cơ quan chức năng. (Ảnh: MRCC cung cấp)

Hồi 5 giờ ngày 17/11, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu GAS DIAMOND, tổ công tác cùng đội ngũ bác sĩ nhanh chóng triển khai các biện pháp chăm sóc y tế ban đầu cho thuyền viên bị bệnh. Đến 7 giờ 15 phút cùng ngày, tàu SAR 272 đã đưa bệnh nhân về đến cầu cảng Trung tâm tại Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh an toàn và bàn giao cho đại diện chủ tàu cùng các cơ quan chức năng tại địa phương. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu để tiếp tục cấp cứu, kiểm tra và điều trị chuyên sâu.

Việc tổ chức thành công hoạt động sơ tán y tế cho thuyền viên tàu GAS DIAMOND một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt, năng lực tổ chức và điều phối của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam trong công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ y tế trên biển.

Với chức năng là cơ quan đầu mối của Việt Nam trong phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải, Trung tâm luôn duy trì chế độ trực sẵn sàng 24/7, tiếp nhận, xử lý thông tin và huy động kịp thời các phương tiện, lực lượng chuyên trách để ứng phó với các tình huống tai nạn, sự cố xảy ra trên vùng biển Việt Nam.