Người bệnh là ông N.C.P (58 tuổi, quê TP Đà Nẵng), công nhân Công ty Dacinco, được đưa vào bệnh xá đảo Đá Lớn A ngày 23/11 trong tình trạng sốt cao 39°C, thở nhanh 35 lần/phút, co rút cơ hô hấp, chỉ số SpO₂ chỉ còn 65%.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ tại bệnh xá đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu như thở oxy, sử dụng kháng sinh, truyền dịch... Tuy nhiên, tình trạng người bệnh không cải thiện.

Xuyên đêm đưa bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền điều trị.

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 24/11, bệnh xá đảo Đá Lớn A tổ chức hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175. Qua đánh giá, người bệnh được chẩn đoán viêm phổi biến chứng suy hô hấp cấp mức độ nặng, trên nền đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp.

Trước tiên lượng bệnh rất nặng, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, tổn thương đa cơ quan và suy hô hấp tiến triển, vượt quá khả năng điều trị tại bệnh xá đảo, các bác sĩ thống nhất đề nghị vận chuyển người bệnh khẩn cấp về đất liền bằng đường không.

Ngay trong đêm 24/11, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Binh đoàn 18 phối hợp với Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 khẩn trương triển khai nhiệm vụ.

Sau khi tiếp cận người bệnh tại đảo Đá Lớn A, tổ cấp cứu tiến hành đánh giá tình trạng, xử trí chuyên môn và đưa bệnh nhân lên máy bay.

Xuyên đêm đưa bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền điều trị.

Với tình trạng suy hô hấp cấp nặng trên nền nhiều bệnh lý, quá trình vận chuyển đặt ra không ít thách thức. Các nhân viên y tế phải theo dõi sát diễn biến hô hấp, duy trì oxy máu và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong suốt hành trình từ đảo về đất liền.

Sau khi chuyến bay hạ cánh an toàn tại tòa nhà Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường, Bệnh viện Quân y 175, người bệnh nhanh chóng được chuyển đến khoa cấp cứu để hội chẩn và triển khai các biện pháp điều trị tích cực.

Chuyến bay cấp cứu xuyên đêm một lần nữa cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Quân y 175 và Binh đoàn 18 trong nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe quân và dân nơi biển đảo.

Hành trình đưa người bệnh vượt hàng trăm hải lý về đất liền không chỉ thể hiện năng lực cấp cứu đường không mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của những người thầy thuốc đối với người bệnh, dù ở đất liền hay nơi đảo xa.