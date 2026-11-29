Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam thông tin, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải vừa hỗ trợ kịp thời một thuyền viên Việt Nam gặp nạn trên biển.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu Neptune HP66 trong đêm, đưa thuyền viên bị bệnh về bờ.

Theo đó, ngày 28/11, Trung tâm nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu Neptune HP66 (quốc tịch Panama) thông báo, khi đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Gia Lai, trên tàu có một thuyền viên (quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1986) có triệu chứng sốt cao, nôn mửa, bí tiểu, đau bụng dưới, cần được cấp cứu khẩn cấp. Tàu đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương triển khai nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, kết nối tư vấn y tế cho tàu hướng dẫn thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu cho tàu.

Theo chẩn đoán của bác sỹ, thuyền viên có khả năng cao bị sỏi thận viêm bàng quan.

Thuyền viên được đưa về bờ để chuyển vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

Trước tình trạng bệnh của thuyền viên có chuyển biến xấu, đang có những triệu chứng tương đối nguy hiểm cần được cấp cứu khẩn cấp, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, lúc 1h06 ngày 29/11, trung tâm đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 631 chốt trực tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) khẩn trương rời bến đi thực hiện nhiệm vụ.

Lúc 2h45 cùng ngày, lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu Neptune HP66.

Tổ công tác của tàu SAR 631 đã nhanh chóng tiếp nhận bàn giao và sơ cấp cứu khẩn cấp nạn nhân ngay trên biển.

Đến 4h36 cùng ngày, thuyền viên bị nạn đã được tàu SAR 631 đưa về đến cầu cảng Hải đoàn Biên phòng 48 và bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn.

Bệnh nhân sau đó đã được đưa vào Trung tâm cấp cứu tỉnh Gia Lai để tiếp tục chữa trị.