Xuyên đêm cứu sống 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim tại Phú Quốc

Cấp cứu xuyên đêm, tái thông động mạch vành

BSCK2 Lý Ích Trung, Trưởng khoa Can thiệp tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện vừa phối hợp với Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc (An Giang) cấp cứu, can thiệp thành công cho 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp và bán cấp tại Phú Quốc.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân L.V.Q., 65 tuổi, nhập viện lúc 0h ngày 14/9 trong tình trạng khó thở, mệt ở ngực, choáng váng, vã mồ hôi. Bệnh nhân có tiền căn hút thuốc lá nhiều.

Tại Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, điện tâm đồ ghi nhận ST chênh lên tại các chuyển đạo DII, DIII, aVF. Kết hợp triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim ST chênh lên thành dưới, giờ thứ 3, Killip I.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay sau khi nhận thông tin, bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Khoa Can thiệp tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, nhân sự vừa được điều động đến Phú Quốc đêm 13/9 theo chương trình hợp tác giữa hai bệnh viện, đã phối hợp với ê-kíp tại Phú Quốc tiến hành can thiệp cấp cứu lúc 1h ngày 14/9.

Bệnh nhân được tái thông thành công động mạch vành phải đoạn xa, phục hồi tốt dòng chảy. Sau thủ thuật, các triệu chứng tức ngực, khó thở giảm, tình trạng lâm sàng diễn tiến tốt.

Hình ảnh trước và sau can thiệp - Ảnh BVCC

Ngay trong đêm 14/9, bệnh viện tiếp nhận trường hợp thứ hai là bệnh nhân P.N.V., 58 tuổi. Bệnh nhân có tiền căn hút thuốc lá nhiều. Khoảng 2 tuần trước nhập viện, người bệnh xuất hiện mệt ở ngực, khó thở kéo dài.

Hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân đi khám sức khỏe, phát hiện điện tim bất thường nên được kiểm tra chuyên sâu. Kết quả cận lâm sàng ghi nhận giảm động vách liên thất vùng mỏm, giảm chức năng tâm thu thất trái, EF khoảng 45%.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim bán cấp thành trước, suy tim NYHA II, rối loạn lipid máu và đái tháo đường typ 2. Ca can thiệp được thực hiện lúc 20h ngày 14/9.

Sau can thiệp, tổn thương tắc đoạn giữa động mạch liên thất trước được tái thông thành công, dòng chảy tốt, không huyết khối, không bóc tách. Bệnh nhân tiếp tục hồi phục tốt.

Can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Mỗi giờ chậm trễ đều có thể ảnh hưởng cơ tim

Theo BSCK2 Lý Ích Trung, cả 2 bệnh nhân đều bị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên. Đây là thể có nguy cơ tử vong cao trong hội chứng vành cấp, cần được tái thông động mạch vành càng sớm càng tốt.

Nếu không thể xử trí tại Phú Quốc, người bệnh có thể phải chuyển đến các cơ sở y tế có phòng thông tim trong đất liền hoặc TP HCM, với thời gian di chuyển ước tính vài giờ. Theo bác sĩ, mỗi giờ chậm trễ can thiệp có thể làm tăng nguy cơ tử vong khoảng 5-10%.

Thời gian từ khi tiếp nhận đến khi tái thông càng ngắn, vùng cơ tim hoại tử càng được hạn chế, qua đó giảm nguy cơ biến chứng.

Cả 2 bệnh nhân đã được xử trí sớm và xuất viện sau 4 ngày can thiệp, trong tình trạng ổn định.

Bệnh nhân hồi phục sau can thiệp - Ảnh BVCC

BSCK2 Lý Ích Trung cảnh báo, khi xuất hiện các triệu chứng như đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ tim mạch, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá. Với nhồi máu cơ tim ST chênh lên, trì hoãn tái thông động mạch vành có thể làm tăng tổn thương cơ tim và nguy cơ tử vong.

Sau can thiệp, người bệnh cần tuân thủ điều trị, tái khám và kiểm tra định kỳ tại cơ sở có chuyên khoa tim mạch can thiệp.

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