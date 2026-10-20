Xuyên đêm cứu ngư dân bị tai biến trên vùng biển Đà Nẵng

Trước đó, ngày 19/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiếp nhận thông tin báo nạn khẩn cấp từ chủ tàu ĐNa 91559 TS, thông báo một ngư dân sinh năm 1972 gặp sự cố về sức khoẻ.

Tổ tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu cá để đưa bệnh nhân lên tàu chuyên dụng sơ cấp cứu.

Khi đang trong quá trình hành nghề trên biển, ngư dân này bất ngờ xuất hiện triệu chứng máu chảy tràn ra tai, bất tỉnh, nghi bị tai biến. Khi đó tàu đang hoạt động trên vùng biển khu vực Đà Nẵng, cách Đà Nẵng 200 hải lý về phía Đông Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã liên lạc, xác minh tình trạng bệnh nhân. Một kênh tư vấn y tế từ xa khẩn cấp được thiết lập giữa tàu cá và Trung tâm Cấp cứu 115 TP. Đà Nẵng nhằm hướng dẫn thuyền viên sơ cứu ban đầu, giữ ổn định chỉ số sinh tồn cho nạn nhân. Trung tâm cũng phối hợp với các cơ quan liên quan trong khu vực tiếp tục hỗ trợ ngư dân bị bệnh.

Tuy nhiên, trước tình trạng bệnh diễn biến nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tính mạng ngư dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, lúc 10h51 ngày 19/10, Trung tâm đã điều động tàu SAR 631 xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đi cùng lực lượng cứu nạn còn có hai bác sĩ Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng để thực hiện chuyên sâu các phương pháp y tế, cấp cứu bệnh nhân.

Lực lượng cứu nạn hàng hải và các bác sĩ tiếp nhận và tiến hành sơ cấp cứu cho bệnh nhân ngay trên biển.

Bệnh nhân được đưa về bờ vào rạng sáng 20/10, rồi được đưa vào bệnh viện để tiếp tục cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Sau gần 9 tiếng hành trình liên tục vượt hàng trăm hải lý, đến 19h24 cùng ngày, tàu SAR 631 đã tiếp cận thành công tàu ĐNa 91559 TS. Lực lượng cứu nạn đã khẩn trương đưa người bệnh lên tàu để chăm sóc y tế tích cực. Đồng thời, tàu cũng chuyển hướng về bờ bằng tốc độ hành trình nhanh nhất ngay trong đêm.

Đến 04h42 sáng 20/10, tàu SAR 631 đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng và gia đình. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu và điều trị.