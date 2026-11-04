Xuyên đêm cứu nạn nhân mắc kẹt trong xe tải

Theo đó, vào hồi 0h19 ngày 4/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực chân đèo Pha Đin.

Hiện trường vụ tai nạn khu vực đèo Pha Đin, tỉnh Sơn La.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CC và CNCH khu vực 7 đã khẩn trương điều động 1 xe chữa cháy cùng 8 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân vụ tai nạn đi cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 1 nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe tải, đã được Công an xã và người dân đưa ra ngoài. Các cán bộ, chiến sĩ Đội CC và CNCH khu vực 7 nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu, và phối hợp với người dân vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải chở hạt cà phê tươi do ông Mùa A Ly (SN 1973), điều khiển, chở theo anh Sùng A Dia, cùng trú tại bản Hua Xa, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên, lưu thông theo hướng Điện Biên – Sơn La. Khi đi đến Km357+750m, Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Khâu Lay, xã Bình Thuận, phương tiện xảy ra tai nạn khiến 2 người bị thương.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục triển khai 1 lăng B phun nước rửa mặt đường, thu dọn số cà phê tươi rơi vãi, góp phần bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tiếp theo.