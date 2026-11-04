Xuyên đêm cứu nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tải sau tai nạn giao thông

Theo đó, hồi 00 giờ 19 phút ngày 4/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực chân đèo Pha Đin. Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7 khẩn trương điều động 1 xe chữa cháy cùng 8 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ tai nạn khu vực đèo Pha Đin, tỉnh Sơn La

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 1 nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe tải, đã được Công an xã và người dân đưa ra ngoài. Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7 nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời phối hợp với người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu cấp cứu.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân vụ tai nạn đi cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải chở hạt cà phê tươi do ông Mùa A Ly, sinh năm 1973, điều khiển, chở theo anh Sùng A Dia, cùng trú tại bản Hua Xa, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên, lưu thông theo hướng Điện Biên - Sơn La. Khi đến Km357+750, Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Khâu Lay, xã Bình Thuận, xe xảy ra tai nạn khiến 2 người bị thương. Trong đó, 1 người được người dân đưa đi cấp cứu trước khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt; người còn lại bị mắc kẹt trong cabin, được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục triển khai phun nước rửa mặt đường, thu dọn số cà phê tươi rơi vãi, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn tiếp theo./.