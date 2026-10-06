Xuyên đêm cứu 12 người mắc kẹt giữa dòng nước xiết ở TPHCM

Khoảng 22 giờ 43 phút ngày 5/10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 32 nhận tin báo có người mắc kẹt tại công trình Suối Cái, đường 31, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh.

Lực lượng chức năng dùng xuồng tiếp cận, giải cứu 12 người mắc kẹt tại công trình Suối Cái, phường Tân Khánh, rạng sáng 6/10. Ảnh: Công an phường Tân Khánh

Đơn vị điều động 48 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xe chở phương tiện, 4 xe chữa cháy và 1 xuồng máy đến hiện trường. Do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, tạo dòng chảy mạnh, khiến khoảng 20 ha khu vực bị ngập.

Trong vùng ngập có 4 hộ dân và một lán trại công nhân. Nhiều người bị nước cô lập, mắc kẹt tại nhà và chòi canh phương tiện.

Lực lượng CNCH sử dụng xuồng máy, áo phao, phao nổi và dây cứu nạn, chia nhiều mũi tiếp cận khu vực ngập. Đến 1 giờ 25 phút ngày 6/10, 7 người đầu tiên được đưa ra ngoài an toàn. Đến 2 giờ 10 phút, thêm 2 người được cứu. Khoảng 4 giờ, lực lượng tiếp tục đưa thêm 3 người ra ngoài.

Giải cứu 12 người ở công trình Suối Cái, phường Tân Khánh bị cô lập khi lũ về rạng sáng 6/10. Ảnh: Công an phường Tân Khánh

Đáng chú ý, trong quá trình làm nhiệm vụ, xuồng máy bị lật do dòng nước chảy xiết. Các chiến sĩ phải ngâm mình trong nước lạnh hơn 2 giờ để chờ xuồng ứng cứu.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 6/10, hoạt động cứu hộ kết thúc. Tổng cộng 12 người đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.

Lãnh đạo UBND phường Tân Khánh cho biết, tối 5/10, khu vực TP Tân Uyên cũ xảy ra mưa lớn, khiến nước từ thượng nguồn đổ về các con suối qua địa bàn, gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã tổ chức đưa một số hộ dân ở khu vực đến nơi an toàn.