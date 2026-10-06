Xuyên đêm cứu 12 người mắc kẹt giữa dòng nước Suối Cái

Khoảng 22h43 ngày 5/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 32 nhận tin báo về vụ việc nhiều người mắc kẹt tại công trình Suối Cái, đường 31, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, TP.HCM.

Các cán bộ, chiến sĩ sử dụng xuồng máy, phao nổi và dây CNCH để tiếp cận người dân bị cô lập.

Ngay sau đó, đơn vị điều động 5 xe chữa cháy, 1 xuồng máy cùng 48 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dưới sự chỉ huy của thiếu tá Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 32.

Đến khoảng 23h, lực lượng CNCH có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an phường Tân Khánh nắm tình hình và xác định khu vực nghi có người mắc kẹt.

Theo thông tin ban đầu, do mưa lớn từ chiều 5/10, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, tạo dòng chảy xiết khiến nước suối dâng cao, gây ngập trên diện rộng.

Khu vực bị ngập khoảng 20ha, trong đó có 4 hộ dân và một lán trại của công nhân đang thi công nạo vét Suối Cái. Khoảng 10 người được xác định đang bị nước cô lập, mắc kẹt tại nhà dân và chòi canh phương tiện trong khu vực công trình.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai xuồng máy tiếp cận khu vực có người mắc kẹt.

Trước tình hình nước dâng cao, lực lượng CNCH sử dụng áo phao, xuồng máy, phao nổi và dây CNCH để triển khai đội hình. Các cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều mũi trinh sát, tìm kiếm trên diện rộng, từng bước tiếp cận khu vực nhà dân và lán trại của công nhân.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khu vực ngập rộng, nước chảy xiết và thời điểm thực hiện vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế.

Đến khoảng 1h25 ngày 6/10, lực lượng CNCH đã tiếp cận và đưa 7 người đầu tiên ra khỏi vùng nguy hiểm an toàn.

Qua thông tin từ những người được cứu, lực lượng chức năng xác định vẫn còn người mắc kẹt tại một số khu vực ngập sâu. Các tổ CNCH tiếp tục tiến sâu vào vùng nước ngập để tìm kiếm.

Đến khoảng 2h10, thêm 2 người được cứu và đưa ra ngoài an toàn.

12 người được lực lượng CNCH đưa đến nơi an toàn sau nhiều giờ tìm kiếm, cứu hộ.

Công tác tìm kiếm, cứu nạn tiếp tục được triển khai trong điều kiện nước chảy mạnh. Đến khoảng 4h, lực lượng CNCH đưa thêm 3 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường lần cuối sau khi đưa người dân đến nơi an toàn, chiếc xuồng máy của lực lượng CNCH bị lật do dòng nước chảy quá xiết. Các cán bộ, chiến sĩ phải ngâm mình trong nước lạnh hơn 2 giờ để chờ xuồng ứng cứu.

Đến 5h30 ngày 6/10, hoạt động tìm kiếm, cứu hộ kết thúc. Tổng cộng 12 người đã được lực lượng chức năng cứu và đưa đến nơi an toàn.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ nước dâng nhanh, dòng chảy xiết tại các khu vực ven sông, suối sau những trận mưa lớn. Trong đêm, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng địa phương đã triển khai phương tiện, nhân lực trong điều kiện khó khăn để tiếp cận và đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.