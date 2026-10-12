Xuyên đêm cùng quán Internet ở Hà Nội

Nghị định 174/2026/NĐ- CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.

Theo đó, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng hoạt động ngoài khung giờ từ 8h đến 22h có thể bị xử phạt từ 10-15 triệu đồng. Thế nhưng, qua ghi nhận, sau 22h, tại một số điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Hà Nội vẫn đón khách và cung cấp dịch vụ với những cách thức khác nhau.

Dù đã quá 12h đêm, một quán net ở khu vực Cầu Bươu vẫn hoạt động với số người chơi khá nhiều

Quá giờ vẫn hoạt động như thường

Khoảng 23h trong ngày đầu tháng10, trong vai một khách hàng sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử, chúng tôi có mặt tại quán net trên đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, để ghi nhận việc chấp hành quy định về thời gian hoạt động. Phía ngoài cơ sở này, lối vào được che kín bằng rèm, hệ thống điện cũng được tắt ngúm.

Nhìn vào, ai nấy đều cho rằng quán gần như không còn dấu hiệu của đang hoạt động. Tuy nhiên, đằng sau tấm rèm và không gian tối im ấy, hoạt động chơi game bên trong vẫn diễn ra với lượng người chơi khá đông. Các dãy máy vẫn sáng, hơn chục người chơi vẫn ngồi trước màn hình và các dịch vụ khác vẫn được duy trì.

“Giờ vẫn cho người chơi hả anh, giá có tăng không”, chúng tôi hỏi, một người đàn ông luống tuổi, hai cánh tay đầy xăm trổ tiến đến gật đầu nói: “Chơi thoải mái đi, giá vẫn thế”. Không chỉ dừng lại ở việc che rèm như ở cơ sở trên, tại một quán game 3 trên đường Vành đai 2.5, một cách thức tổ chức hoạt động có vẻ kín đáo hơn.

Sau 23h, toàn bộ xe của khách đến sử dụng dịch vụ được nhân viên đưa vào bên trong. Lối ra vào luôn trong trạng thái đóng kín, từ phía ngoài rất khó nhận biết cơ sở này vẫn đang tiếp tục phục vụ khách.

Khi được hỏi về việc phải đóng kín lối ra vào sau thời gian quy định, một nhân viên tại quán này cho biết: “Để còn đề phòng không lỡ chẳng may bọn em lại bị phạt”.

Phía cơ sở có lý do để lo ngại việc bị xử phạt và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nhưng với một bộ phận khách hàng, việc sử dụng dịch vụ sau 22h dường như không phải điều đáng bận tâm. “Từ hôm có quy định mới, mình thấy quán vẫn hoạt động bình thường. Có hỏi thì nhân viên cũng báo là không có vấn đề gì nên mình vẫn thoải mái chơi”, anh T., một khách hàng thường xuyên “cày” đêm tại quán này nói.

Với khoảng 40.000 - 50.000 đồng cho một combo xuyên đêm cùng một vài thao tác đăng ký thông tin bằng số điện thoại và thẻ căn cước, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Internet từ 22h đến 7h sáng hôm sau. Mức giá tương đối thấp, trong khi thời gian sử dụng kéo dài nhiều giờ, khiến nhiều quán game trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều nhóm khách hàng, từ học sinh, sinh viên đến người đã đi làm trong khu vực.

Trong đó, sinh viên vẫn là nhóm khách phổ biến, thường tìm đến vào buổi tối và đặc biệt đông hơn vào những ngày cuối tuần để chơi game, giải trí. Bên cạnh nhóm khách này, tại một số cơ sở có mức giá bình dân còn xuất hiện những người đi làm, tìm đến vào đêm muộn sau khi kết thúc công việc. Với thời gian hoạt động kéo dài đến sáng, quán net không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn cung cấp một không gian có thể ngồi lại trong nhiều giờ với chi phí tương đối thấp.

Đáng chú ý, qua nhiều ngày xuyên đêm khảo sát, chúng tôi còn nhận thấy có nhận một bộ phận tài xế công nghệ lựa chọn quán Internet làm điểm nghỉ tạm sau những giờ chạy xe. Một tài xế cho biết: “Tôi chạy đến khuya, có hôm 11-12h mới nghỉ. Nếu về trọ thì đi lại cũng mất thời gian, mà sáng hôm sau lại phải dậy sớm chạy tiếp. Ở đây chỉ mất mấy chục nghìn, có chỗ ngồi, mệt thì ngả ghế ngủ luôn. Sáng dậy lại chạy tiếp”.

Với nhóm khách này, giá dịch vụ không chỉ được tính bằng thời gian sử dụng máy mà còn nằm ở sự thuận tiện. Sau nhiều giờ làm việc trên đường, họ có thể dừng lại ngay tại quán, tranh thủ nghỉ ngơi mà không phải di chuyển thêm một quãng đường về nơi ở.

Tại thời điểm chúng tôi ghi nhận ở quán trên đường Vành đai 2.5, một người nằm ngủ trên ghế trong khi màn hình máy tính vẫn sáng; những vật dụng cá nhân được đặt gọn dưới chân. Khi tỉnh giấc, người này tiếp tục công việc hoặc rời quán để bắt đầu một ngày làm việc mới.

Một người chơi tại quán net trên đường Vành đai 2.5 lăn ra ngủ lúc 3h sáng

Tiềm ẩn nguy cơ…

Không phải cơ sở nào cũng lựa chọn cách thu hẹp dấu hiệu hoạt động sau 22h. Trong quá trình xuyên đêm, chúng tôi nhận thấy có những cơ sở net rất “đặc biệt”, bởi họ không cần phải “ngụy trang”. Có mặt tại cơ sở dịch vụ trò chơi điện tử trên đường Láng và Cầu Bươu, mặc dù đã quá thời gian quy định gần hai tiếng nhưng bên trong vẫn diễn ra gần như bình thường.

Những cơ sở không chốt cửa, lối ra vào không che kín; khách vẫn gửi xe, được nhân viên hướng dẫn vào khu vực máy và tiếp tục sử dụng dịch vụ. Việc tạo tài khoản, bố trí máy cho khách vẫn được thực hiện, không có thông báo yêu cầu dừng sử dụng dịch vụ.

Tại cơ sở trên đường Láng, một nhân viên cho biết, trong thời gian đầu khi quy định mới được áp dụng, quán từng siết chặt hoạt động về đêm và lực lượng chức năng cấp phường đã có một số lần kiểm tra. Sau đó, cơ sở này vẫn hoạt động bình thường cho dù đã gần 12h đêm.

Qua nhiều điểm khảo sát trên địa bàn Hà Nội, hoạt động sau 22h tại một số cơ sở vẫn duy trì ở mức khá cao. Có thời điểm, khoảng 70% số máy được sử dụng, lượng khách tiếp tục duy trì đến khoảng 3h sáng. Điều này cho thấy, ngay cả sau thời điểm phải dừng hoạt động theo quy định, nhu cầu sử dụng dịch vụ vào ban đêm vẫn còn hiện hữu tại một số điểm.

Một điểm đáng chú ý khác mà chúng tôi quan sát thấy, những quán nét vẫn hoạt động sau 22h chứa đựng nhiều yếu tố tệ nạn. Tại một số cơ sở mà chúng tôi xuyên đêm “thực tế” đã bắt gặp một số đối tượng đến đây sử dụng chất gì đó có mùi thơm rồi mùi khét. Khi được nhân viên quán nét đến nhắc chở, chúng tỏ thái độ cay cú, thậm chí dọa nạt với những từ nghe rất chát chúa. Nếu lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và không có “vùng cấm” thì những cơ sở hoạt động sau 22h sẽ không còn đường “sống”, vì có thể “ngụy trang” đến đâu đi nữa cũng lòi ra… “đuôi chuột”.