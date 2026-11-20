Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại khu vực kho bãi chứa nguyên liệu, sau đó nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000 m².

Lửa bao trùm khoảng 20.000 m² kho nguyên liệu của Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam tại Cần Thơ.

Đáng chú ý, kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích hơn 50.000 m², đang chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Riêng khu vực xảy ra cháy có khoảng 30.000 tấn nguyên liệu.

Trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy tại hiện trường, Đại tá Lê Đức Bảy, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết Công an thành phố đã huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai phương tiện, khẩn trương dập lửa tại hiện trường.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã ngăn chặn đám cháy lan sang các khu vực lân cận. Tuy nhiên, do diện tích cháy lớn, lượng nguyên liệu tập kết nhiều nên công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Đến sáng 20-11, lực lượng chức năng vẫn căng mình chữa cháy, ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Đến 6 giờ 30 phút ngày 20-11, các lực lượng vẫn đang tích cực khoanh vùng, tổ chức chữa cháy, nỗ lực khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Khói lửa bốc cao tại khu vực kho chứa hàng chục nghìn tấn nguyên liệu của nhà máy giấy ở Cần Thơ.

Nhà máy thuộc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc Tập đoàn Giấy Lee & Man (Hong Kong, Trung Quốc). Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.