Các cán bộ, chiến sĩ vận chuyển người bệnh ra trực thăng, đưa về đất liền điều trị (Ảnh: TRẦN CHÍNH)

Trước đó, ngày 23-11, người bệnh được đưa vào bệnh xá đảo Đá Lớn A trong tình trạng sốt cao 39°C, tần số thở 35 lần/phút, co rút cơ hô hấp, chỉ số SpO₂ chỉ còn 65%. Mặc dù đã được các y, bác sĩ tại bệnh xá tích cực xử trí bằng các biện pháp thở oxy, sử dụng kháng sinh, truyền dịch…, tình trạng người bệnh vẫn không cải thiện.

Lúc 13 giờ 30 ngày 24-11, bệnh xá đảo Đá Lớn A tiến hành hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175. Người bệnh được chẩn đoán viêm phổi biến chứng suy hô hấp cấp mức độ nặng, trên nền đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp.

Trước tiên lượng rất nặng, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, tổn thương đa cơ quan và suy hô hấp tiến triển, vượt quá khả năng theo dõi, điều trị của bệnh xá đảo, các bác sĩ thống nhất đề nghị vận chuyển cấp cứu khẩn cấp người bệnh về đất liền bằng đường không.

Nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 theo dõi sát sao người bệnh trong suốt chuyến bay (Ảnh: TRẦN CHÍNH)

Chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Binh đoàn 18 phối hợp với Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 khẩn trương triển khai nhiệm vụ ngay trong đêm 24-11. Sau khi tiếp cận người bệnh tại bệnh xá đảo Đá Lớn A, tổ cấp cứu tiến hành đánh giá tình trạng, xử trí ban đầu và vận chuyển người bệnh về đất liền.

Với tình trạng suy hô hấp cấp mức độ nặng trên nền nhiều bệnh lý, việc vận chuyển người bệnh bằng đường không đặt ra nhiều thách thức về chuyên môn. Trong điều kiện đặc thù của cấp cứu biển đảo, việc duy trì oxy máu, theo dõi sát diễn biến hô hấp và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong suốt quá trình vận chuyển là những yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Chuyến bay hạ cánh an toàn tại tòa nhà Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường, Bệnh viện Quân y 175 lúc 5 giờ sáng 25-11. Người bệnh nhanh chóng được chuyển vào Khoa Cấp cứu để hội chẩn và triển khai các biện pháp điều trị tích cực.