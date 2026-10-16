Xuyên đêm 'cân não' hạ thủy nhịp dầm 3.400 tấn cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Sau nhiều tháng tính toán phương án kỹ thuật và nghiên cứu thủy văn, đêm 15/10, các đơn vị thi công triển khai hạ thủy tổ hợp kết cấu cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tại cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP.HCM. (Trong ảnh, tập thể kỹ sư, công nhân họp trước giờ phát hiệu lệnh hạ thủy cầu).

Tiếp nhận tổ hợp kết cấu cầu là sà lan chuyên dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, chiều dài hơn 100m, rộng 36m và độ mớn nước 6,1m. Trước thời điểm hạ thủy, sà lan đã được đưa vào vị trí, neo giữ chắc chắn và kết nối với cầu cảng thông qua hệ thống cầu dẫn, tạo điều kiện để các module SPMT (thiết bị vận tải hạng nặng chuyên dụng) di chuyển lên boong.

Khoảng 20h30, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đội vận hành thiết bị, đơn vị sà lan và lực lượng an toàn họp kỹ thuật tại hiện trường, rà soát phương án thi công, trình tự di chuyển và phân công nhiệm vụ trước giờ hạ thủy.

Trong ảnh, toàn cảnh nhà máy Đại Dũng và vòm thép hình lá dừa trước khi hạ thuỷ.

Đúng 22h, theo lệnh chỉ huy, 30 module xe tự hành đa trục SPMT bắt đầu di chuyển, đưa tổ hợp kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ dài 156m, cao hơn 20m, nặng 3.400 tấn tiến lên sà lan chuyên dụng. Các module di chuyển chậm từng đoạn để đội kỹ thuật kiểm tra cao độ, độ nghiêng và độ ổn định của sà lan.

Khi tải trọng lớn dồn lên phía trước, hệ thống két dằn được vận hành để điều chỉnh lượng nước giữa mũi và đuôi sà lan, duy trì trạng thái cân bằng. Các kỹ sư liên tục theo dõi cao độ, độ nghiêng, mớn nước và đối chiếu với thông số thiết kế; mọi điều chỉnh đều được thông báo qua bộ đàm để các đội trên bờ và dưới sà lan phối hợp nhịp nhàng.

Để kiểm soát tuyệt đối trạng thái cân bằng, hệ thống dằn (ballast) lập tức bước vào chu trình vận hành tự động liên tục. Lúc này, nước tại các két dằn phần mũi được bơm xả ra ngoài để triệt tiêu trọng tải, và một lượng lớn nước lập tức được bơm vào các két ở phía đuôi nhằm tạo ra đối trọng tương ứng. Quá trình "bơm ra – hút vào" nhịp nhàng diễn ra liên tục theo từng mét di chuyển của hệ thống SPMT và sự giám sát sát sao của hàng trăm kỹ sư, công nhân.

Sau khoảng 4 giờ di chuyển, toàn bộ khung kết cấu tiến vào đúng vị trí tọa độ, hệ thống thủy lực của SPMT bắt đầu hạ xuống, đặt kết cấu tựa lên 50 trụ kê bằng thép và bê tông bố trí sẵn trên boong. Hệ thống kê đỡ này giúp phân bổ tải trọng đồng đều và triệt tiêu khả năng dịch chuyển khi sà lan dao động trên mặt nước.

Đúng 2h15 sáng 16/10, công tác hạ thủy cơ bản hoàn thành trong niềm vui vỡ òa của hàng trăm kỹ sư, công nhân. Tiếng vỗ tay vang lên giữa đêm khuya, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án.

Ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc dự án cầu đi bộ thuộc Công ty Đại Dũng cho biết, ông vừa hồi hộp, lo lắng vừa xúc động khi toàn bộ kết cấu cầu được đưa lên sà lan an toàn. Theo ông, khâu khó nhất là thời điểm những bánh xe SPMT đầu tiên di chuyển lên sà lan, đòi hỏi tính toán chính xác để bảo đảm cân bằng. Thành công này là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng nỗ lực và sự phối hợp của tập thể Đại Dũng và các đơn vị tham gia, nhằm hoàn thành công trình có ý nghĩa với cộng đồng và TP.HCM.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, đội ngũ kỹ thuật sẽ kéo căng các cụm cáp neo liên kết hệ khung đỡ với các móc cố định trên boong sà lan, bảo đảm kết cấu được giữ ổn định trong quá trình vận chuyển. Sau khi hoàn tất công tác chằng buộc, đơn vị thi công và tư vấn giám sát sẽ phối hợp kiểm tra, xác nhận toàn bộ hệ thống neo giữ và phương án hành trình lai dắt. Trên cơ sở đó, Cảng vụ TP.HCM nghiệm thu và cấp phép, hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi sà lan bắt đầu hành trình.

Sau đó sà lan sẽ rời cảng Đông Xuyên, bắt đầu hành trình vượt 124km qua vùng biển và các tuyến sông lớn về trung tâm TP. Đoàn gồm một tàu kéo công suất lớn đảm nhiệm lực kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng đi và một tàu kéo dự phòng túc trực trong suốt hành trình. Các phương tiện lưu thông trên tuyến luồng được yêu cầu tuân thủ hướng dẫn điều tiết, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5km với đoàn lai dắt.

Quá trình vận chuyển đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thi công và các lực lượng chức năng, gồm Sở Xây dựng, Cảng vụ TP.HCM, lực lượng hoa tiêu, Bộ đội Biên phòng cùng CSGT đường thủy, đường bộ. Từ cảng Đông Xuyên, đoàn sà lan sẽ đi qua vịnh Ghềnh Rái, theo các tuyến sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè trước khi tiến vào sông Sài Gòn. Để bảo đảm an toàn, đoàn chỉ di chuyển vào ban ngày và neo đậu tại các vị trí được bố trí trước vào ban đêm.

Dự kiến chiều 19/10, sà lan sẽ đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, chuẩn bị cho công đoạn đưa khối kết cấu cầu vào vị trí và hợp long, dự kiến ngày 21/10. Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào ngày 19/10 và từ 2h đến 18h trong các ngày 21 và 22/10. (Trong ảnh, tập thể kỹ sư, công nhân vui mừng chụp hình lưu niệm sau khi hạ thủy thành công).

Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP.HCM. Công trình do Nutifood tài trợ, vừa tạo kết nối đi bộ giữa khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, vừa mở thêm không gian công cộng ven sông phục vụ người dân và du khách. Khi hoàn thành, cầu sẽ có làn đi bộ, đường dạo ngắm cảnh, lối tiếp cận dành cho người khuyết tật và không gian phục vụ người đi xe đạp theo thiết kế. Từ đây, người dân và du khách có thể ngắm sông Sài Gòn, cảm nhận nhịp sống đô thị từ một góc nhìn khác. Với ý tưởng kiến trúc gắn với hình ảnh thiên nhiên Nam Bộ, công trình được kỳ vọng trở thành điểm đến mới, góp phần làm phong phú không gian sinh hoạt cộng đồng và cảnh quan khu vực trung tâm thành phố.