Xưởng thực hành cơ khí xuất hàng đi Mỹ trong lòng trường nghề

Xưởng thực hành cơ khí do Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An phối hợp với doanh nghiệp triển khai. Ảnh: Hà An.

Sinh viên trải nghiệm môi trường doanh nghiệp

Xưởng thực hành cơ khí chính xác do Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (phường Đông Hòa, TPHCM) phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai nhằm tạo môi trường thực tập, thực hành và trải nghiệm quy trình sản xuất trong ngành cắt gọt kim loại cho sinh viên.

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An là cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở vùng ven TPHCM, cách trung tâm thành phố khoảng 20km, trước đây thuộc tỉnh Bình Dương (cũ). Trường chuyên đào tạo các ngành chủ lực về kỹ thuật - công nghệ; nhà hàng - khách sạn, kinh tế… ở bậc cao đẳng, trung cấp.

Xưởng thực hành được đầu tư trên dưới 25 máy CNC các loại và một số loại máy khác phục vụ hoạt động gia công hàng xuất khẩu sang Mỹ. Đây cũng là nơi thực tập, thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An nhằm nâng cao tay nghề.

Nguyễn Anh Khoa, sinh viên năm 1, Khoa điện - điện tử công nghiệp cho biết, trường xếp lịch học văn hóa vào buổi tối, còn ban ngày em dành thời gian thực hành tại xưởng. Nam sinh cho biết, đã làm việc tại xưởng được hơn 1 tuần, công việc chủ yếu là gá phôi vào máy và vệ sinh, lau chùi máy móc và quan sát các anh chị làm việc.

“Em học chuyên ngành về điện nhưng muốn theo dõi hoạt động và quy trình vận hành máy CNC nhằm mở rộng kiến thức liên ngành. Lĩnh vực điện - điện tử cũng có nhiều nội dung liên quan đến hệ thống điều khiển máy CNC nên bổ trợ nhiều cho em trong kiến thức chuyên môn”, Khoa chia sẻ.

Sinh viên sẽ được thực hành trong xưởng sản xuất thật với công việc gia công hàng xuất khẩu. Ảnh: Hà An.

Đồng kiến tạo để sinh viên vững tay nghề

Theo kế hoạch, mỗi đợt Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An sẽ có khoảng 20 - 30 sinh viên thực hành, làm việc tại xưởng. Các em sẽ được đội ngũ thợ từ doanh nghiệp hướng dẫn và thực hành toàn bộ quy trình sản xuất gồm kiến thức phôi liệu, lắp đặt dao cụ, cài đặt dao trên máy, gá phôi, điều khiển máy, đo kiểm hàng, xử lý, kiểm tra ngoại quan sản phẩm. Khu vực nhà xưởng sẽ bố trí bàn ghế để sinh viên có thể trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc trong quá trình làm việc.

Theo TS Vũ Đình Bảy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, xưởng thực hành trong nhà trường là mô hình hợp tác “2 trong 1” khi sinh viên được làm việc trong môi trường sản xuất thật. Còn doanh nghiệp có được nguồn lực nhân lực nhằm đào tạo theo yêu cầu thực tế và tuyển dụng nếu các em đáp ứng nhu cầu.

Theo TS Bảy mô hình này sẽ giải quyết vấn đề hiện nay nhiều doanh nghiệp khi tuyển dụng sinh viên thường phải đào tạo lại do chưa đáp ứng yêu cầu công việc thực tế tại nhà máy. Vấn đề này đến từ việc phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo chưa tốt, khiến sinh viên khi tốt nghiệp chưa đủ bộ kỹ năng để có thể làm việc ngay.

Hiệu trưởng Vũ Đình Bảy cho biết, mô hình hợp tác nhà trường doanh nghiệp cần dựa trên tinh thần đồng kiến tạo khi hai bên cùng xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, thực hành cho sinh viên nhằm nâng cao tay nghề.

“Cần đặt vai trò doanh nghiệp lớn hơn cùng với nhà trường trong đào tạo sinh viên. Đây cũng là bước đi của trường trong cụ thể hóa Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2026”, TS Bảy nói. Ông cũng cho biết, phía doanh nghiệp là đơn vị gia công chi tiết máy cho các hãng lớn của Mỹ với tiêu chuẩn quốc tế, độ chính xác cao. Do đó, khi sinh viên được tiếp cận, làm việc với các tiêu chí khắt khe, các em sẽ tiệm cận với kỹ năng và tiêu chuẩn trong môi trường quốc tế hóa của ngành.

Ông Phạm Đăng Lĩnh, Giám đốc công ty ANH Precision cho biết, việc hợp tác với nhà trường giúp đơn vị có lực lượng sinh viên để đào tạo, trở thành một người thợ lành nghề. Nhà trường sẽ đảm nhận việc tổ chức học lý thuyết, doanh nghiệp sẽ là đơn vị phối hợp đào tạo thực hành chuyên sâu cho sinh viên.

“Chúng tôi sẽ có những khoản tài trợ học phí với sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên tài năng để nâng bước các em trên con đường nghề nghiệp. Khi các em tốt nghiệp, doanh nghiệp sẽ tiếp nhận những sinh viên giỏi giữ lại làm việc lâu dài”, ông Lĩnh nói.