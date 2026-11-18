Ngày 18/11, Bệnh viện Quân y 120 (tỉnh Đồng Tháp) thông tin mới phẫu thuật thành công một trường hợp thủng ruột non do xương cá xuyên qua. Bệnh nhân là anh P.T.N (29 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau bụng quanh rốn, từng cơn đau quặn và khu trú dần ở hố chậu phải.

Theo bệnh nhân, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân có ăn cá. Đến khoảng 1h ngày 17/11, người bệnh bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội, kéo dài, kèm cảm giác nặng bụng và chóng mặt.

Với biểu hiện đau bụng, bệnh nhân ban đầu nghĩ mình mắc viêm ruột thừa. Tuy nhiên, kết quả thăm khám và các xét nghiệm cần thiết cho thấy nguyên nhân xuất phát từ một dị vật xương cá, xương đã xuyên qua thành hồi tràng, gây thủng ruột.

Một trường hợp thủng ruột non do xương cá xuyên qua. Ảnh: Thiện Lê

Trước tình trạng trên, Khoa Ngoại Tổng hợp đã tiến hành hội chẩn và nhanh chóng triển khai phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ do Trung tá, BS.CKI Đặng Nguyễn Hoàng Thanh đảm nhiệm phẫu thuật viên chính cùng ê-kíp thực hiện.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại Khoa Ngoại Tổng hợp. Đến ngày 18/11, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, giảm đau, vết mổ khô sạch và đã được cho ăn cháo loãng.

Đại tá, BSCKII Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi ăn các loại cá có nhiều xương, đặc biệt là xương sắc nhọn, khó nhận biết. Khi xuất hiện tình trạng đau bụng kéo dài, đau tăng dần, đau quặn từng cơn hoặc kèm chóng mặt, nôn ói, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Các bác sĩ cũng lưu ý, người dân không nên tự ý áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, chuối hoặc thức ăn khác để đẩy xương cá xuống, bởi có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn, làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa.

Trường hợp trên là lời cảnh báo về những nguy cơ sức khỏe có thể xuất phát từ một sơ suất nhỏ trong ăn uống. Khi nghi ngờ nuốt phải xương cá, đặc biệt khi xuất hiện triệu chứng bất thường, người dân cần được nhân viên y tế đánh giá thay vì tự xử lý tại nhà.