Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành mối quan hệ kiểu mẫu, chân thành, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Mối quan hệ đó được tăng cường, phát triển và ngày càng bền chặt, trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược sâu rộng.

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu trong quan hệ với Lào; luôn đồng hành, ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ với Lào trên con đường phát triển đất nước; quyết tâm cùng với Lào giữ gìn, vun đắp, đưa quan hệ hai nước ngày càng hiệu quả, bền chặt. Sự gắn bó, tin cậy cao và phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước tạo nền tảng chính trị vững chắc để hai bên tiếp tục củng cố và nâng tầm quan hệ chính trị.

Việt Nam và Lào chú trọng cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trên nhiều lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị năm 2026, Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng, Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, kết quả các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Các Tuyên bố chung, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm.

Trên nền tảng chính trị đặc biệt tin cậy, Việt Nam và Lào không chỉ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau trên con đường phát triển, mà từng bước tạo dựng sự bổ trợ và đan xen lợi ích ngày càng thực chất. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng, được ưu tiên, thúc đẩy theo hướng tăng cường gắn kết chiến lược, chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, logistics và liên kết hai nền kinh tế, góp phần tạo động lực phát triển cho mỗi nước. Hợp tác giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương tiếp tục được quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ.

Trên cơ sở chiều dài lịch sử gắn bó của quan hệ Việt Nam-Campuchia, tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai đất nước là tài sản quý giá cần được vun đắp, gìn giữ và phát triển. Quan hệ chính trị ngoại giao luôn giữ vai trò nòng cốt trong định hướng tổng thể các mối quan hệ giữa hai nước. Hai bên luôn duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; phối hợp tổ chức các cơ chế hợp tác song phương trên tất cả các kênh. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, trên nền tảng chuyến thăm Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chủ trì Cuộc gặp hai Đảng, ba Đảng vào tháng 2/2026 và chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 của Thủ tướng Hun Manet vào tháng 6/2026, cũng như chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary (tháng 7/2026) đến Việt Nam.

Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển theo chiều sâu, thực chất. Hợp tác quốc phòng an ninh khẳng định vai trò trụ cột. Hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước. Hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch tạo động lực bứt phá, với kim ngạch song phương đạt mức tăng trưởng cao, riêng 8 tháng của năm 2026 đạt gần 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025. Hợp tác giáo dục, văn hóa, xã hội, đối ngoại nhân dân ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ với hai nước láng giềng. Chuyến thăm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Lào, Campuchia.

Đây là dịp để người đứng đầu Chính phủ Việt Nam và các nhà lãnh đạo Lào, Campuchia trao đổi các biện pháp nhằm đẩy mạnh việc chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao thành kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng, với việc Việt Nam đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều với Lào đạt 10 tỷ USD, với Campuchia là 20 tỷ USD. Chuyến thăm cũng sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Các nhà lãnh đạo Việt Nam cùng với Lào và Campuchia cũng sẽ trao đổi, chia sẻ tầm nhìn, định hướng về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương khác.

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với hai nước láng giềng, chuyến thăm truyền tải rõ nét thông điệp về những trọng tâm, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Trong bối cảnh năm 2027 sẽ chứng kiến những dấu mốc quan trọng khi Việt Nam và Lào kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân hai nước Lào và Campuchia, tạo thêm xung lực cho hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia trong giai đoạn mới, đưa quan hệ giữa Việt Nam với hai nước láng giềng ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.