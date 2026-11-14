Xung kích vì hạnh phúc cộng đồng ở Thanh Hóa

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm. (Ảnh: MAI LUẬN)

Tại buổi tọa đàm, các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cùng ôn lại truyền thống 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026), 69 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa (23/11/1957-23/11/2026), nhất là đánh giá đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.

Thiết thực lập thành tích chào mừng 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, từ ngày 5/9 đến ngày 23/11/2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa triển khai chương trình “80 năm-80 ngày - lan tỏa hành động vì cộng đồng”.

Kết quả, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động các nguồn lực hỗ trợ hoạt động nhân đạo, xây dựng 13 ngôi “Nhà Chữ thập đỏ” cho các hộ gia đình khó khăn có nhà ở kém an toàn tại các xã, phường; cấp phát 13.700 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người chăm nuôi tại ba bệnh viện; tổ chức 16 lớp tập huấn, phổ biến kiến thức sơ cấp cứu ban đầu cho 1.440 cán bộ, giáo viên, thanh niên, hỗ trợ 230 áo phao cho các địa phương phòng ngừa, ứng phó thiên tai; vận động được 50 người đăng ký hiến tặng mô tạng và huy động được 8.150 đơn vị máu an toàn phục vụ nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khen thưởng các tập thể, cá nhân có những việc làm thiết thực, xung kích vì cộng đồng. (Ảnh: MAI LUẬN)

Tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp ở Thanh Hóa còn phối hợp với các nhà tài trợ, đơn vị chuyên môn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 800 người có hoàn cảnh khó ở vùng duyên hải và miền núi; tổ chức Chương trình “Trung thu nhân ái”, trao tặng quà cho 23.338 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Tại lễ kỷ niệm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa trao tặng Giấy khen cho 30 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”; triển khai Kế hoạch thực hiện “Ngày Cộng đồng lần thứ nhất” năm 2026, “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi năm 2027.