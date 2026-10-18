Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Tỉnh Quảng Trị hiện có 15 xã biên giới đất liền. Đây là những địa phương có đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao, đời sống kinh tế-xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

Điểm trường Pa Ling 1, Trường phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học và THCS A Vao, xã Tà Rụt có 115 học sinh, 100% là người Pa Kô (thuộc dân tộc Tà Ôi). Giao thông đi lại khó khăn, có học sinh nhà cách trường học trên 10km. Cơ sở vật chất tại điểm trường còn nhiều khó khăn, như: Thiếu phòng bộ môn Tin học, tiếng Anh…; chưa có nhà ở, nhà bếp, nhà ăn học sinh; sân trường, sân thể dục chưa được bê tông…

Trước những khó khăn đó, Tập đoàn Giáo dục Edufit đã phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai xây dựng công trình “Ngôi trường ước mơ”, với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng tại điểm trường Pa Ling 1.

Với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ người dân các xã biên giới vơi bớt khó khăn, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 20 hoạt động tình nguyện tại 15 xã biên giới của tỉnh Quảng Trị. Các công trình tiêu biểu, như: 4 công trình “Sân chơi cho em” và sân thể thao cộng đồng; 10 điểm phát wifi cộng đồng miễn phí; 4 công trình “Điểm truy cập internet-Bình dân học vụ số”; 3 nhà tình nghĩa; 2 công trình “Nước sạch về bản”; 4 công trình “Ánh sáng đường biên”; 3 công trình “Thư viện cho em”…

Đặc biệt, thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai đề án trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung ký kết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hai tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm, như: Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; triển khai chương trình “Bình dân học vụ số”; xây dựng công trình thanh niên; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; huy động các nguồn lực chăm lo thanh thiếu nhi… tại 7 xã biên giới (Kim Điền, Hướng Lập, Hướng Phùng, Lao Bảo, Lìa, A Dơi và Dân Hóa).

Trong bối cảnh phát triển mới, Quảng Trị đang mở ra không gian phát triển rộng hơn, cơ hội nhiều hơn nhưng yêu cầu cũng cao hơn. Nhằm đáp ứng tình hình phát triển của địa phương, Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động “Bình dân học vụ số” trong ĐVTN, phát huy vai trò xung kích, tiên phong của thế hệ trẻ trong công cuộc chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động CĐS, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số thiết yếu. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ ra mắt đội hình tình nguyện viên “Bình dân học vụ số vùng biên” tỉnh Quảng Trị năm 2026; phối hợp Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ tổ chức Ngày hội “Bình dân học vụ số” tại xã Tuyên Lâm và Hướng Phùng; triển khai chương trình “Thanh niên Quảng Trị đồng hành số hóa nông sản địa phương” năm 2026.

Các cơ sở Đoàn đã tổ chức các lớp “Bình dân học vụ số”; triển khai các đội hình “Thanh niên số” đồng hành cùng người dân trong CĐS. ĐVTN tích cực hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID, sổ sức khỏe điện tử, VssID, dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng Quảng Trị-S... Người cao tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa được hỗ trợ tiếp cận các kỹ năng số cơ bản.

Bí thư Đoàn phường Nam Đông Hà Cao Thị Hải Vân cho biết, năm 2026, đặc biệt trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Đoàn phường Nam Đông Hà đã đẩy mạnh các hoạt động CĐS, trọng tâm là triển khai chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID năm 2026-Nâng cao kỹ năng số cho ĐVTN”, phối hợp Công an phường tuyên truyền Đề án 06, hướng dẫn sử dụng VNeID.

Đoàn phường thành lập 8 đội hình “Tổ thanh niên số” trực tiếp về tại tổ dân phố hỗ trợ cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử, các tiện ích số với sự tham gia của trên 100 ĐVTN. Đồng thời, ra mắt “Đội hình Xanh-Đồng hành số”, tổ chức cuộc thi “Tôi là Công dân số” thu hút hơn 300 ĐVTN, triển khai mô hình dân vận khéo “Cộng đồng số” tại tổ dân phố Điếu Ngao.

Đoàn phường duy trì tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế infographic, video và nội dung tuyên truyền; hỗ trợ 4 đề tài số hóa tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ cấp tỉnh đạt giải. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho ĐVTN và Nhân dân, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số tại địa phương.

Chung tay bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức 252 đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh” với sự tham gia của 28.000 lượt ĐVTN. Các cấp bộ Đoàn đã triển khai các công trình, phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh, như: Xây mới 1 tuyến đường bê tông, sửa chữa 10km đường giao thông nông thôn ở xã Cam Lộ; xây dựng 12 công trình “Ánh sáng đường quê”, “Ánh sáng vùng biên”, “Ánh sáng đô thị”, “Ánh sáng tri ân” tại các xã: Tà Rụt, Khe Sanh, Trường Ninh, Phú Trạch…

Cùng với đó, trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã có 165 hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải; 40 hoạt động tình nguyện chỉnh trang các tuyến đường, ngõ phố, ra quân xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép. Tuổi trẻ toàn tỉnh đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh lần thứ II, lần thứ III thu hút 26.500 lượt ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các cấp bộ Đoàn tích cực tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Qua đó, đã trao tặng hơn 3.500 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 10 ngày hội “Hiến máu tình nguyện” thu được 1.215 đơn vị máu; tổ chức 16 hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; xây mới và sửa chữa 24 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 27.030 ĐVTN...

Nội dung: LÊ MAI Thiết kế: HẢI PHƯỢNGẢnh: LÊ MAI VÀ TỈNH ĐOÀN TỈNH QUẢNG TRỊ