Xung đột Yemen leo thang, LHQ phản đối việc tiếp tục quân sự hóa

Phát biểu trong cuộc họp báo hằng ngày, Phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq ngày 5/10 lên án các cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia. Ông cho biết Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tiếp tục quan ngại về tình trạng bạo lực leo thang trong những tuần gần đây và kêu gọi các bên giảm căng thẳng.

Theo ông Haq, Tổng Thư ký LHQ cho rằng việc tiếp tục quân sự hóa xung đột, trong đó có sự can dự của các lực lượng bên ngoài, sẽ không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Yemen.

Trong khi đó, Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền cho biết kể từ đầu tháng 8, ít nhất 46 dân thường Yemen đã thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em, và hơn 130 người bị thương. Các đối tác nhân đạo của LHQ cũng ghi nhận nhiều cơ sở dân sự bị hư hại, bao gồm nhà ở, trang trại, cơ sở y tế, hệ thống cấp nước và trường học. Con số thống kê mới nhất của Tổ chức Di cư Quốc tế cho thấy hơn 180.000 người đã phải rời bỏ nơi cư trú do tình trạng bạo lực gia tăng.

Những cảnh báo của LHQ được đưa ra trong bối cảnh ngày 5/10, lực lượng Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát Eo biển Bab el-Mandeb và thành phố cảng Mokha trong chiến dịch mang tên “Bình minh Yemen” dưới sự hỗ trợ của Saudi Arabia.

Trong khi đó, Houthi cũng tiếp tục phản công. Lực lượng này tuyên bố đã kiểm soát Turbah, một cứ điểm quan trọng của quân Chính phủ Yemen, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid, cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự trên lãnh thổ Saudi Arabia.

Người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Saree tuyên bố: “Chúng tôi cảnh báo tất cả các hãng hàng không quốc tế sử dụng không phận Saudi Arabia ngừng hoạt động, bởi không phận này đã trở thành khu vực tác chiến quân sự của chúng tôi”.