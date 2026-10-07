Xung đột Yemen leo thang: 100 máy bay tham chiến, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vào cuộc

Khói lửa bốc lên ngùn ngụt sau vụ tấn công của Israel tại Hodeidah, Yemen. Ảnh minh họa: TV Al Masirah/TTXVN

Các lực lượng thuộc chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn đã phát động một chiến dịch tiến công quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn. Cả hai bên đều tuyên bố giành được thêm lãnh thổ trong bối cảnh giao tranh diễn ra dữ dội xung quanh eo biển Bab el-Mandeb có vị trí chiến lược, tuyến đường thủy nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương.

Theo kênh RT của Liên bang Nga tối 6/10, căng thẳng leo thang sau khi Houthi giành quyền kiểm soát khu vực trọng yếu xung quanh eo biển Bab el-Mandeb vào tháng 9. Đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới và càng trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do cuộc chiến Mỹ - Iran.

Vào ngày 5/10, quân đội Yemen tuyên bố đã tiến về phía Bắc dọc bờ Biển Đỏ hướng tới Mocha, đồng thời thông báo tiến hành "một chiến dịch tiến công chiến lược nhằm vào Sanaa", thành phố trên thực tế đóng vai trò thủ đô của phong trào Houthi.

Cùng thời điểm chiến dịch trên bộ được đẩy mạnh, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết 100 máy bay chiến đấu đã tham gia Chiến dịch Bình minh Yemen, cung cấp yểm trợ đường không cho các lực lượng chính phủ Yemen và bảo vệ khu vực eo biển Bab el-Mandeb.

Trong một diễn biến làm gia tăng đáng kể yếu tố khu vực của cuộc xung đột, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng kích hoạt các cam kết phòng thủ tập thể trong khuôn khổ Liên minh Mecca, nhất trí nhanh chóng triển khai các lực lượng và năng lực quân sự đã được thỏa thuận tới Saudi Arabia.

Cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược thuộc liên minh Mecca ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, ngày 5/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Houthi bác bỏ những tuyên bố về bước tiến của lực lượng chính phủ và cho rằng lực lượng này đã đạt được tiến triển tại khu vực xung quanh Taiz, cách bờ Biển Đỏ khoảng 80 km. Houthi cũng đáp trả bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia, đồng thời tuyên bố đã tấn công Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, các căn cứ quân sự và những cơ sở dầu mỏ của Aramco, trong đó có nhà máy lọc dầu Rabigh.

Saudi Arabia sau đó xác nhận các sân bay tại Jizan và Najran bị tấn công, khiến 3 người bị thương và gây thiệt hại vật chất còn Houthi tuyên bố lực lượng này đã tiến hành các cuộc tập kích vào hai khu vực

Houthi nhiều lần cáo buộc Riyadh tiến hành một cuộc "gây hấn" và phong tỏa Yemen, đồng thời cho rằng các hoạt động quân sự của Saudi Arabia phục vụ lợi ích của Mỹ và Israel. Trong khi đó, các đối thủ của Houthi tại Yemen coi lực lượng này - vốn tự nhận là một bộ phận của "Trục Kháng chiến" - là "những kẻ khủng bố" và lực lượng nổi dậy đã lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận vào năm 2014.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh xung đột Yemen có dấu hiệu nóng trở lại. Houthi đã kiểm soát Sanaa từ tháng 9/2014 cùng nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Yemen, trong khi chính phủ được quốc tế công nhận và các lực lượng đồng minh chủ yếu kiểm soát miền Nam và miền Đông.

Giao tranh quy mô lớn tại Yemen từng phần lớn lắng xuống sau thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022, nhưng căng thẳng gần đây đã leo thang trở lại. Houthi và Saudi Arabia cũng đưa ra những cáo buộc khác nhau về trách nhiệm đối với các cuộc tấn công mới, trong khi các lực lượng chính phủ Yemen tuyên bố mở chiến dịch nhằm giành lại những khu vực do Houthi kiểm soát, trong đó có thủ đô Sanaa.

Việc các sân bay và cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia trở thành mục tiêu tấn công trong lúc cơ chế phòng thủ tập thể mới được kích hoạt cho thấy môi trường an ninh xung quanh vương quốc này đang diễn biến phức tạp. Các bước triển khai tiếp theo của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vì thế sẽ là một diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh xung đột Yemen và căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng.