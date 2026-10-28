Xung đột Ukraine: Tổng thống Nga mời người đồng cấp Zelensky đến Moscow, hứa bảo đảm an toàn

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) muốn mời người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moscow để đàm phán trực tiếp. (Nguồn: Anadolu)

Theo hãng thông tấn TASS, ông Ushakov cho biết, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã thông báo với ông Putin trong cuộc điện đàm gần đây rằng Tổng thống Zelensky quan tâm đến việc đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga.

“Tổng thống của chúng tôi nhắc lại rằng, nếu ông Zelensky thực sự muốn tiến hành đàm phán trực tiếp, ông ấy nên đến Moscow, nơi mọi điều kiện cần thiết, bao gồm cả những điều kiện liên quan đến an toàn của ông ấy, sẽ được bảo đảm”, ông Ushakov nói.

Theo ông Ushakov, cuộc điện đàm giữa ba nhà lãnh đạo chủ yếu tập trung vào thỏa thuận nối lại đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, thủ đô của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Vấn đề đại diện của châu Âu trong các cuộc đàm phán về Ukraine hiện chưa được xem xét.

Về phần mình, trong bài phát biểu tối cùng ngày, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh châu Âu cần tham gia tiến trình ngoại giao và có tiếng nói trong các quyết định liên quan đến Ukraine.

Trên thực địa, ông Zelensky cho biết, các vị trí tiền tuyến của nước này trong năm nay vững chắc hơn so với trước đây. Tuy nhiên, ông cảnh báo nguồn cung vũ khí từ các đối tác đang bị hạn chế, trong đó có những đợt bàn giao hệ thống phòng không bị chậm trễ.

Nhà lãnh đạo cũng nêu rõ, Ukraine không có đủ tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot để đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Theo ông, Nga đã phóng hơn 100 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev và khu vực lân cận trong tháng 10.

Ông Zelensky kêu gọi các đối tác, đặc biệt là Mỹ, đẩy nhanh việc cung cấp tên lửa Patriot và cấp các phê duyệt cần thiết từ Lầu Năm Góc.

Liên quan lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky, tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine, cả hai nước cho biết, thỏa thuận sẽ được duy trì đến cuối ngày 1/11.

Theo Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova, thỏa thuận, vốn có hiệu lực từ 4h sáng ngày 27/10 (giờ Moscow), đang được thực hiện đầy đủ và chưa ghi nhận vi phạm tính đến 17h30 cùng ngày.

Bà cho biết, Nga tiếp tục phối hợp với người đồng cấp Ukraine Dmytro Lubinets dưới sự trung gian và điều phối của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, đồng thời nhấn mạnh các bên cần tiếp tục tuân thủ thỏa thuận.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, lệnh ngừng bắn bao phủ một khu vực rộng lớn, nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ đến những dân thường còn ở lại Oleshky. Theo ông, nếu hoạt động này đạt kết quả, đây có thể là cơ sở để thúc đẩy các bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình, thông qua việc xây dựng lòng tin giữa các bên.