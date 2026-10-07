Xung đột Ukraine: Nga tập kích các trung tâm dữ liệu, Tổng thống Zelensky cảnh báo hành động lớn của Moscow

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào quốc gia Đông Âu. (Nguồn: Anadolu)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này cũng tập kích một số mục tiêu tại tỉnh Odessa, trong đó có kho vũ khí tên lửa và pháo binh, một tàu chở hàng khô vận chuyển hàng quân sự, cùng các cơ sở hạ tầng cầu cảng được sử dụng để dỡ và lưu trữ hàng hóa quân sự.

Trong khi đó, hãng thông tấn Anadolu đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Trong bài phát biểu buổi tối, ông Zelensky cho biết, các cơ quan chức năng đã nhận được thông tin tình báo mới về việc Nga chuẩn bị cuộc tấn công, đồng thời khẳng định lực lượng không quân và các cơ quan khác của Ukraine đã sẵn sàng ứng phó trong khả năng phòng thủ hiện có.

Nhà lãnh đạo nhấn mạnh khả năng ứng phó của Ukraine phụ thuộc nhiều vào các đối tác, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, trong việc cung cấp những năng lực phòng thủ mà Kiev cần.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi người nước ngoài rời Kiev và không đến Ukraine, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc “tập kích trả đũa quy mô lớn” nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Kiev và các thành phố khác của Ukraine. Theo Moscow, các cuộc tập kích này nhằm đáp trả những hành động mà Nga cáo buộc là “khủng bố” nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng của nước này.

Hôm 5/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cáo buộc Kiev mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào “nền kinh tế dân sự” của Nga, đồng thời khẳng định các cuộc tập kích của Moscow hiện nay là hành động đáp trả.

Cũng trong ngày 6/10, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, khoảng 650 máy bay không người lái (UAV) đã bị đánh chặn trên đường hướng tới khu vực này trong đêm. Theo hãng thông tấn TASS, đây là một trong những cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất nhằm vào khu vực Moscow trong gần 2 năm qua. Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov cho biết 2 người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong khu vực.