Xung đột Ukraine: Nga sẵn sàng xem xét đề xuất của Mỹ nhưng không nhượng bộ về chính trị, Kiev khẳng định không thua

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, mọi thảo luận về tương lai của nước này chỉ có thể được coi là hợp lệ nếu Kiev tham gia. (Nguồn: Anadolu)

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo các nước Bắc Âu tại Oslo. Ông Zelensky cho biết, Ukraine và các đối tác châu Âu đã thống nhất một số ý tưởng cụ thể và mong muốn phía Mỹ chuyển những đề xuất này tới Nga.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, một trong những hướng đi quan trọng là tiến tới cuộc gặp giữa lãnh đạo ba nước để giải quyết những vấn đề chỉ cấp lãnh đạo mới có thể xử lý. Ông Witkoff sẽ tới St. Petersburg ngày 21/10 để gặp giới lãnh đạo Nga và chuyển tải các ý tưởng được thảo luận tại Na Uy.

Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh, mọi thảo luận về tương lai của Ukraine chỉ có thể được coi là hợp lệ nếu Kiev tham gia. Ông cho biết, Ukraine từng ủng hộ đề xuất của Mỹ về ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời cáo buộc Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Kiev đã đề nghị không tấn công các mục tiêu nhạy cảm trong ngành năng lượng Nga nếu Moscow chấm dứt các cuộc tấn công tương tự nhằm vào Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nước này không thua trong cuộc xung đột, nhưng đang mất người và thời gian khi các cuộc tấn công của Moscow tiếp diễn. Ông cho biết Kiev sẵn sàng đàm phán và mong muốn chấm dứt xung đột nhanh nhất có thể, đồng thời nhấn mạnh những tác động đối với dân thường, đặc biệt là trẻ em Ukraine.

Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ, ông đã có cuộc trao đổi “rất tích cực” với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong ngày 20/10 về kết nối Starlink, tên lửa đánh chặn phòng không và chia sẻ tình báo. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi trong vòng 48 giờ. Theo ông, Ukraine hiện vẫn nhận được thông tin tình báo từ Mỹ, trong đó có cảnh báo sớm về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Khi được hỏi liệu Nga có sử dụng quan hệ với Iran làm đòn bẩy trong quan hệ với Tổng thống Trump hay không, ông Zelensky nói chưa thể khẳng định, nhưng cho rằng Moscow đã hỗ trợ Tehran trong cuộc xung đột hiện nay, trong đó có cung cấp UAV và chia sẻ tình báo.

Về phía Nga, cùng ngày, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow sẵn sàng xem xét các đề xuất của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, song khẳng định sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ chính trị nào về xung đột Ukraine.

Phát biểu tại cuộc gặp với các sinh viên tốt nghiệp đại học mới gia nhập ngành ngoại giao Nga, ông Lavrov cho biết Moscow sẽ đánh giá các đề xuất của phía Mỹ dựa trên lợi ích kinh tế và tài chính.

“Chúng ta hãy xem họ đề xuất điều gì. Nếu họ đưa ra điều gì có lợi về kinh tế và tài chính cho chúng ta, tại sao lại không?”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh mọi thỏa thuận tiềm năng không được đi kèm nhượng bộ chính trị hoặc yêu cầu Nga dành ưu đãi trong các vấn đề quốc tế.

“Chúng ta phải hoàn toàn dựa vào chính mình”, Ngoại trưởng Nga khẳng định.

Đề cập quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt quan trọng liên quan Nga, ông Lavrov cho rằng, Washington chưa từ bỏ biện pháp áp thuế, nhưng nhận thấy việc áp thuế trên diện rộng chưa phục vụ lợi ích của Mỹ vào thời điểm hiện nay.

Theo Ngoại trưởng Nga, Washington muốn tránh để thị trường năng lượng toàn cầu rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng trước các cuộc bầu cử, do đó chấp nhận việc Moscow tiếp tục cung cấp dầu diesel. Tuy nhiên, ông cảnh báo lập trường của Mỹ có thể thay đổi dưới chính quyền tương lai, bởi các tổng thống Mỹ không bị ràng buộc bởi quyết định của người tiền nhiệm.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow hy vọng các đặc phái viên Witkoff và Kushner sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian tới. Theo ông, Điện Kremlin mong muốn hai đặc phái viên báo cáo với nhà lãnh đạo Nga về các cuộc tiếp xúc với đại diện Ukraine và châu Âu, đồng thời tiếp tục đối thoại giữa Moscow và Washington.

Ông Peskov mô tả các cuộc gặp giữa ông Putin và các đặc phái viên Mỹ là “quan trọng, đúng thời điểm và thực chất”, đồng thời khẳng định, Nga đánh giá cao nỗ lực trung gian của họ.