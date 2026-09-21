Xung đột Ukraine: Kiev tấn công Moscow giữa ngày bầu cử, Tổng thống Zelensky và người đồng cấp Mỹ nhất trí kế hoạch mới

Nga đã đánh chặn và bắn hạ hơn 1.600 UAV của Ukraine trong ngày 20/9, trong đó 450 chiếc nhằm hướng thủ đô. (Nguồn: TASS)

Trong thông báo trên Telegram ngày 20/9, ông Zelensky cho biết, cuộc gặp có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảm ơn người đồng cấp Mỹ về chuyến thăm Kiev gần đây của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Theo ông, các cuộc thảo luận đã đề cập những vấn đề thực chất, đồng thời các đại diện Mỹ có cơ hội trực tiếp chứng kiến tình hình tại Ukraine.

“Có những ý tưởng về các bước giảm leo thang và những vấn đề an ninh cơ bản - năng lượng, lương thực và bảo vệ tính mạng người dân”, ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn ông Trump vì đã ký đạo luật do cố Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham bảo trợ, cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Liên quan xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở hạ tầng ở Moscow và khu vực lân cận. Ông cho biết các đòn tấn công tầm xa của Ukraine đã tác động đáng kể đến tỉnh Moscow, trong đó “một trong những cơ sở chủ chốt của ngành dầu mỏ Nga và một cơ sở hậu cần” bị đánh trúng.

Theo thống đốc tỉnh Moscow Andrey Vorobyov, cuộc tấn công trong đêm đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và gây hư hại một nhà máy lọc dầu lớn. Ông cho biết khoảng 400 người đã được sơ tán khỏi một tòa nhà chung cư.

Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, hơn 1.600 UAV đã bị đánh chặn và bắn hạ, trong đó 450 chiếc nhằm hướng thủ đô. Ông gọi đây là “cuộc tấn công lớn nhất bằng UAV của đối phương” nhằm vào Moscow và cho rằng, cuộc tấn công được lên kế hoạch nhằm gây gián đoạn cuộc bầu cử, nhưng không đạt mục đích.

Phản ứng trước vụ việc, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: “Để đáp trả các cuộc tấn công của chính quyền Kiev vào các mục tiêu dân sự bên trong lãnh thổ Nga, quân đội Nga sẽ tiếp tục và gia tăng các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào những mục tiêu quân sự ở Kiev”. Bộ này cũng cáo buộc Ukraine tìm cách “làm gián đoạn ý chí dân chủ của công dân Nga” trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga).

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga diễn ra trong cuối tuần qua, là cuộc bầu cử nghị viện đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022. Trước thềm bỏ phiếu, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi cử tri đi bầu, đồng thời cho rằng, lựa chọn của người dân sẽ thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ đối với các binh sĩ Nga.