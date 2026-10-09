Xung đột Ukraine: Kiev tấn công gã khổng lồ công nghệ thông tin Nga; Mỹ cảnh báo tình thế nguy hiểm

Vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào trung tâm dữ liệu của Yandex ngày 8/10 khiến trung tâm này phải ngừng hoạt động. (Nguồn: Telegram)

Báo The Moscow Times đưa tin về vụ tấn công UAV vào trung tâm dữ liệu của Yandex cho hay, Thống đốc tỉnh Ryazan Pavel Malkov xác nhận, hai UAV bị bắn hạ. Tuy nhiên, vụ việc khiến mái của một doanh nghiệp bốc cháy và cửa kính của một số nhà dân bị vỡ.

Vụ tấn công được cho là đã gây hỏa hoạn, làm hư hại một phần cơ sở hạ tầng và khiến trung tâm dữ liệu của Yandex ngừng hoạt động, gây gián đoạn nhiều dịch vụ được hàng triệu người Nga sử dụng hằng ngày.

Sau vụ tấn công, người dùng đồng loạt phản ánh tình trạng gián đoạn dịch vụ của Yandex. Theo Downdetector, khoảng 1.300 khiếu nại được ghi nhận trong vòng 24 giờ, tập trung vào các sự cố truy cập tài nguyên điện toán đám mây, máy chủ, dịch vụ lưu trữ Yandex Disk, Yandex Documents và Yandex Sheets. Trong phiên giao dịch sáng 8/10, cổ phiếu Yandex trên Sàn giao dịch Moscow giảm 3,4%, xuống còn 3.570 Ruble/cổ phiếu.

Sasovo là nơi đặt hai trong ba siêu máy tính mạnh nhất của Yandex, gồm Chervonenkis và Lyapunov. Theo bảng xếp hạng TOP500 toàn cầu, Chervonenkis đứng thứ 19 với hiệu năng 21,53 petaflops, trong khi Lyapunov đứng thứ 40 với hiệu năng 12,81 petaflops. Siêu máy tính thứ ba, Galushkin, đặt tại thành phố Vladimir. Các hệ thống này được sử dụng để huấn luyện những mô hình mạng thần kinh có hàng tỷ tham số.

Sau vụ tấn công, Yandex Cloud đã triển khai các biện pháp giảm thiểu hậu quả, song tình hình vẫn chưa ổn định. Trước đó, các trung tâm dữ liệu Nga đã tăng cường năng lực phòng vệ trước UAV. Tháng 8/2026, Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh cho phép nhà nước tạm thời tiếp quản quyền quản lý các cơ sở hạ tầng quan trọng nếu những cơ sở này không thực hiện đầy đủ các biện pháp an ninh.

Liên quan xung đột Nga-Ukraine, cùng ngày, phát biểu với báo giới tại Bồ Đào Nha, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định, tình hình đang rơi vào thế bế tắc “rất nguy hiểm”. Theo ông, bất kỳ sự leo thang nào giữa Moscow và Kiev cũng có thể nhanh chóng khiến cuộc xung đột lan rộng thành một cuộc đối đầu khu vực nghiêm trọng hơn, trong đó có nguy cơ xảy ra các hoạt động phá hoại tại những nước láng giềng là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Rubio khẳng định, Washington sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình lâu dài thông qua đàm phán, đồng thời nhấn mạnh, cả Nga và Ukraine đều phải chấp nhận những nhượng bộ nhất định để đạt được thỏa thuận.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow nhất trí với nhận định của Ngoại trưởng Mỹ về tình trạng bế tắc của cuộc xung đột. Theo hãng thông tấn Nga TASS, ông Peskov cho rằng, việc tìm kiếm giải pháp hướng tới hòa bình sẽ phụ thuộc vào các nhà ngoại giao.

Trong một diễn biến liên quan, hai nguồn tin Mỹ cho biết, các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner dự kiến gặp nhóm đàm phán Ukraine cùng các quan chức châu Âu tại Miami ngày 9/10 để thảo luận những ý tưởng mới nhằm chấm dứt xung đột.

Theo một nguồn tin, các đặc phái viên Mỹ sẽ trao đổi về những đề xuất mà các nhà đàm phán Washington bắt đầu xây dựng với phía Nga và Ukraine trong chuyến thăm gần đây tới khu vực. Mỹ cũng mời các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức, cùng quan chức NATO và Liên minh châu Âu (EU), tham gia cuộc thảo luận.